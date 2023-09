Oversvømmede veier, kansellerte tog, T-banekaos: New York lammet av styrtregn

Megabyen New York ble brakt til en plutselig stopp på fredag ​​av styrtregn i det nordøstlige USA, noe som reduserte dens evne til å tåle ekstremvær.

Med 20 centimeter regn siden midnatt fredag, har New York Weather Service allerede målt den «våteste dagen» på JFK International Airport siden 1948, kunngjorde de på X (ex-Twitter) klokken 15.00 (19:00 GMT). . «Hvis du er hjemme, hold deg hjemme, hvis du er på jobb eller skole, vær trygg for nå. «En del av metroen er oversvømmet og det er veldig vanskelig å komme seg rundt i byen,» advarte den demokratiske ordføreren Eric Adams. Bilder av AFP-journalister, lokale medier og sosiale medier viste kjøretøy som sliter med å navigere over oversvømmede veier. Vann opp til vinduene; handelsmenn prøvde sine best å fjerne vann fra butikkene deres. Det gjør de, og T-banestasjoner er oversvømmet. Vannet har allerede steget til første etasje i en Brooklyn-bygning der Ahmed Abdu, en 50 år gammel drosjesjåfør, døde.

«Alle disse stormene skjer på samme tid hvert år. Vi må forutse dem bedre,» forklarer den egyptisk-fødte New Yorker, og beskriver tunnelen som en «katastrofe.» «Den triste virkeligheten er at klimaet vårt endrer seg raskere enn infrastrukturen vår kan svare,» sa New York Citys miljøvernkommissær Rohit Agarwala. T-banelinjer ble stengt T-banen, som millioner av New Yorkere trenger for sin daglige pendling, har stengt mange av Brooklyns travleste linjer siden fredag ​​morgen og begrenset trafikk gjennom det enorme og aldrende underjordiske nettverket, et av de største i verden. Mer enn 30 linjer og rundt 420 stasjoner.

Statsguvernør Cathy Hochul sa at det å få det opp igjen var «prioritet nummer én» på grunn av kritikk fra foreldre som lurte på hvordan barnet deres ville komme hjem fra skolen og hvorfor skolene ville være åpne på fredag. – Morgenens hendelser viser tydelig at New York City og staten må forbedre sin kommunikasjon med New Yorkere før ekstreme værhendelser inntreffer, før de skjer, sa Brooklyn Borough-ordfører Antonio Reynoso. På Grand Central Station i Midtown Manhattan ventet Sue Evangelista, en 63 år gammel pensjonist, i fem timer sammen med mannen sin for å returnere til Connecticut, men tre passasjerlinjer ble kansellert i midten. Dag ettermiddag er tusenvis av pendlere strandet. «I det øyeblikket de sier at togene kommer, kommer det til å bli galskap, for snart begynner folk å gå fra jobb og det vil være flere folk,» forklarer han, mens mange passasjerer sitter på gulvet. Lokale myndigheter erklærte unntakstilstand for megabyen på 8,5 millioner mennesker, samt Long Island og Hudson Valley i øst, områder som fortsatt er berørt av flom. Risiko for fundamentering