Overtakelse av en taddeal av Intermarché: 16 supermarkeder vil få franchise fra 1. juli

Zappos sa at kunngjøringen av disse 16 kjøperne, som markerer en første milepæl i franchiseprosessen, forårsaket «sterke følelser» blant arbeidere og fagforeninger. Fagforeningene krevde at ledelsen skulle utarbeide et «offisielt juridisk dokument» som inneholder alle ansettelsesvilkårene på tidspunktet for konsesjonen. «Dermed vil arbeiderne være lovlig bevæpnet.» Ved permitteringer eller forverring av lønnsvilkår.

Omtrent en tredjedel av Mestdagh-butikkene (16 av 51 totalt) har funnet kjøpere, etter et uvanlig langt forretningsråd som vil ta mer enn ni timer, sa den faste CNE Evelyne Zabus til Belga-byrået tirsdag. Franchisen trer i kraft 1. juli for disse 16 butikkene. en «Den andre og siste bølgen av kjøpere» Det vil bli annonsert i løpet av september måned, sa syndikatet.

Zappos bemerket at selv om sosial dialog går fremover, fryktes fagforeninger fortsatt, og ledelsen har ennå ikke funnet svar på «femti spørsmål», hovedsakelig av organisatorisk og teknisk art.

Det siste tyder også på at tempoet har skutt opp på ledersiden. «I utgangspunktet har overgangen til franchising foregått over et år eller to, ifølge lederne i Intermarché. Ledelsen annonserer nå at det vil være en kjøper for hver Mestdagh-butikk innen utgangen av september.»

Fagforeninger krever at fremtidige medlemmer møter med partene i arbeidslivet for å tilby ansatte en «roligere og sikrere» karrierehorisont.