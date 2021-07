Overtro om været i Norge stemmer virkelig

Når svelgen flyr lavt, kommer regnet

Når svelgen flyr lavt, kommer regnet.

Insekter søker etter tørr luft, og når været er fuktig, fly under insektene for å søke etter tørr luft. Svaler vil da se etter sin neste mat.

I dag ser du en stor ring om solen, i morgen vil du ikke se solen

Hvis du ser en stor ring rundt solen i dag, vil du ikke se solen i morgen.

Disse gloriene rundt solen er forårsaket av cirrusskyer som beveger seg fra øst til vest i de laveste tropene i jordens atmosfære. Skyer inneholder iskrystaller som danner en ring rundt solen når lys sendes ut.

Les mer: Utlendinger trenger å kjenne de rare norske overtroene

Dermed indikerer en sirkel rundt solen eller månen at skyene og regnet ikke er for langt unna og tilslører solen.

Big wave prognoser dårlig vær, big wave prognoser godt vær

Når bølgen er høy, varsler den dårlig vær, og når bølgen er lav, varsler den godt vær.

Mange av dere vet allerede at månen styrer bølgene. Lufttrykket spiller imidlertid en viktig rolle ikke bare i bølger, men også i vær.

Høyt lufttrykk skyver bølgene ned. Høyt lufttrykk refererer også til finvær med kald, tørr luft og lett luft.

Høyere bølger er resultatet av lavere lufttrykk; Lavtrykk betyr skyer og regn.

Det eneste problemet med dette er at når du ser mer eller mindre bølger, er det for sent å planlegge fremover, og solen vil allerede skinne, eller det vil bli rammet av regn.

En regnbue om kvelden advarer om godt vær

Regnbue om kvelden betyr godt vær.

Dette indikerer at regn og skyer beveger seg fra øst til vest, og når solen beveger seg mot horisonten i vest, kan det danne en regnbue i øst. Det betyr at det vanligvis regner langt borte fra deg, og godt vær bør komme om morgenen.

Fjærene på himmelen fortsetter å regne

Fjærene på himmelen drypper av regn.

Cirrus skyer, noen ganger ofte referert til som fjærskyer, er strålende, fjærlignende skyer laget av iskrystaller.

Så vakker de ser ut, din første tanke når du ser på disse skyene, bør være om du har bygget en paraply eller forlatt regnfrakken.