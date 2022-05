OVH Group: OVHcloud signerer en allianse med SpeechBrain og Mila for å akselerere forskning innen nevral prosessering av tale

OVHcloud er stolte av å kunngjøre signeringen av et partnerskap med SpeechBrain, en teknologi spesialisert i nevrale prosessering av tale, og Mila, et prestisjefylt forskningsinstitutt for kunstig intelligens grunnlagt i Montreal i 1993. Forpliktet til å sette kraften til AI innen rekkevidde gjennom en åpne system og reversible teknologier, støtter OVHcloud også de mest krevende prosjektene og vil i år gi GPU-infrastruktur til forskere for å støtte deres arbeid med talebehandling.

Bor på Mila, SpeechBrain er definert som et alt-i-ett, lett-å-bruke verktøysett med åpen kildekode designet for å lette forskning og utvikling av nevrale talebehandlingsteknologier. Ved å støtte flere taleoppgaver av generell interesse (automatisk talegjenkjenning, talespråkforståelse, taleforbedring og mange andre), tilbyr SpeechBrain en komplett og fleksibel plattform til fordel for forskningsmiljøet, som nå kan stole på ytterligere materielle ressurser for å øke hastigheten opp arbeidet ditt.

«Vi er veldig glade for å starte et samarbeid med OVHcloud. SpeechBrain-teamet kan ha stor nytte av de tilgjengelige dataressursene, noe som vil hjelpe oss mye med å utvikle vårt åpne kildekodeverktøysett, sier Mirco Ravanelli, skaperen av SpeechBrain.

«Som en leder innen infrastruktur forstår OVHcloud kompleksiteten i å dimensjonere en infrastruktur riktig for å håndtere de intensive arbeidsbelastningene som vanligvis finnes i maskinlæringsprosjekter. Våre AI-tjenester med GPUer som kan distribueres på forespørsel, vil gi SpeechBrain ytelsen og påliteligheten den fortjener for å utføre prosjekter av generell interesse, legger Alexis Gendronneau, direktør for data og AI-produkter hos OVHcloud.

ideell organisasjon, mila Han er globalt anerkjent for sine betydelige bidrag til feltet maskinlæring. Den har spesielt utmerket seg innen språkmodellering, maskinoversettelse, objektgjenkjenning og generative modeller.

Finn ut mer om AI-løsningene som tilbys av OVHcloud: https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/ai-machine-learning/