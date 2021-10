OVHcloud lider av gigantisk blackout midt i børsnoteringen

OVHcloud, den franske gruppen som er en av de europeiske mesterne i sky (immaterial computing), ble onsdag offer for mer enn en time av en stor fiasko som gjenspeiles på flere nettsteder mens gruppen var midt i en introduksjon til Børs.







DeStrømbruddet påvirket midlertidig mange shopping-, kultur- og kommersielle steder, som var helt utilgjengelige i begynnelsen av morgenen.

I følge OVHcloud var strømbruddet forårsaket av interferens med en ruter på et av datasentrene i USA, klokken 9:12 (fransk tid). Selskapet sa at det defekte utstyret var “isolert” rundt klokken 10:15. I følge spesialistnettstedet Downdetector ble toppfeilrapportene nådd rundt 9:45 før de raskt falt. Selskapet har hovedkontor i Roubaix (nord), og sysselsetter mer enn 2400 ansatte og omsetter for 632 millioner euro, og er en av stjernene i fransk teknologi.

Det etablerte seg opprinnelig som et webvert, og bygde deretter et vellykket europeisk tilbud i et skymarked som stort sett domineres av amerikanske giganter som Amazon, Microsoft og Google.

Dårlig ruterkonfigurasjon

Flere selskaper og enkeltpersoner klagde onsdag morgen over utilgjengeligheten av nettstedene deres eller problemer som at de ikke kunne få tilgang til e -postene sine, eller til og med telefonlinjen.

OVHcloud tilbød sine “mest oppriktige unnskyldninger” til sine berørte kunder, og lovet å være “så åpen som mulig om årsakene og konsekvensene” av hendelsen. På Twitter forklarte grunnleggeren og presidenten for gruppen, Octave Klapa, at strømbruddet er relatert til en teknisk manipulasjon besluttet av OVHcloud etter den siste økningen i DDOS -angrep (rettet mot å mette offerets servere under ‘begravelse under forespørsler’).

“De siste dagene har alvorlighetsgraden av DDOS -angrep økt mye. Vi har besluttet å øke vår behandlingskapasitet” for disse “angrepene” ved å legge til en ny infrastruktur “ved OVHcloud datasenter i USA,” sa han. Men han la til at “dårlig ruterkonfigurasjon forårsaket feil” i nettverket.

OVHcloud ønsker å bli offentlig på fredag ​​med en forventet innsamling på 350 millioner euro, og verdsetter selskapet mellom 3,5 og 3,75 milliarder euro.