Øya offshore walk-to-work-skip vant flytende vindjobber i Norge

Island Offshore har kunngjort en kontraktstildeling fra Equine for et Service Operation Ship (SOV) for Hywind Tampon Floating Wind Farm Project i Norge.

Avtalen vil gi Island Offshore vandring cruise øy flid, som begynner i andre kvartal 2022. Denne kontrakten har en fast periode på 4 måneder og muligheter for forlengelse.

Hywind Tampon er et flytende vindkraftprosjekt som skal levere strøm til ekvatorialhavet Snor og Gulbox utenfor den norske Nordsjøen. Det vil være verdens største flytende vindpark og det første selskapet som driver olje- og gassbaser til havs.

Den flytende vindparken vil ha 11 vindturbiner som genererer 88 MW elektrisitet, nok til å dekke 35% av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snore A og B og Gulfx A, B og C. Ved høyere vindhastigheter kan denne prosentandelen være betydelig høyere.

Oppstart er planlagt til tredje kvartal 2022.

Basert i Norge er øya offshore med et flertall av familiene Ulstein og Sørøst. Selskapets flåte spesialiserer seg på 26 havner, som spesialiserer seg på et bredt utvalg av tjenester, inkludert stigerless lett brønnintervensjon, installasjon av dypt vann, arbeid, brønnboring, undervannsbygging og levering av ankerhåndtering.