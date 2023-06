Øye på morgendagen: Hva om båter også var elektriske

Marne-Rhin-kanalen, som forbinder Nancy med Strasbourg, er mer enn 300 kilometer lang. Den brukes for tiden av båtfolk, hvorav mange leier båter uten lisens, med hytter, for eksempel ved Canal du Midi. I den travleste delen bestemte VNF seg for å finansiere og installere rundt ti elektriske ladestasjoner, et tjuetalls stikkontakter med en kapasitet på 22 kW, slik som i byer eller bedrifter. For at disse stasjonene skal vise seg nyttige, trengs det elektriske båter. Og det er her skoen klemmer fordi det ikke finnes noen spesialisert produsent. Så to produsenter, som også er utleiefirmaer, prøvde eksperimentet. Les Canalous bygde en båt mens Nicols bygde to. Utvendig er det ingenting som skiller disse båtene fra andre. Den nyeste, Saverne, er 13 meter lang og har to doble lugarer.

Den er fullt utstyrt, den er nyskapende og cruiser i 8 km/t, som alle de andre på denne kanalen. Det spiller ingen rolle når det gjelder kjøring, men når det gjelder moro. Ingen støy, ingen vibrasjoner, ingen diesel røyk. Den perfekte matchen for denne typen transport. Et batteri med en kapasitet på litt over 60 kWh (som en bil) lar deg reise i 8 timer. Mer enn nok når du vet at gjennomsnittsbåten bare beveger seg 5 timer om dagen. Hvis du vil ha mer, er det bare å koble til terminalene, slik du ville gjort med en hvilken som helst elbil.