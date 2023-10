Øyeblikkelige overføringer: Er vi på vei mot gratis overføringer i alle belgiske banker?

Ikke alle banker har samme prispolitikk når det gjelder umiddelbare overføringer. «Til å begynne med var det å tilby umiddelbare betalinger en tilleggstjeneste. For noen banker er dette fortsatt tilfelle i dag«, forklarer Charlene Gores.For andre har øyeblikkelige overføringer blitt normen, en del av tilbudet deres og derfor gratis«, fortsetter hun.

Det er derfor klart at spotoverføringer i løpet av årene har blitt fakturert mindre og mindre av belgiske banker. For overføringer via bankappen eller via hjemmebank er kostnaden for disse overføringene ofte inkludert i prisen for å administrere kontoen. Dette er for eksempel tilfellet hos Argenta, KBC/CBC, CPH, Crelan, Europebank, ING eller AXA Banque.

Andre banker fortsetter å kreve gebyrer, for eksempel opptil €1,25 hos Belfius, bortsett fra enkelte kontoer hvor det er helt eller delvis gratis. Hos BNP koster enhver umiddelbar overføring for øyeblikket €0,60. Banken har imidlertid besluttet å implementere gratis tilgang fra januar 2024, erfarer Le Soir.

«Hver bank bestemmer sin egen forretningspolitikk for å vite hvilken tjenestepakke og til hvilken hastighet den er villig til å tilby umiddelbar betaling“, oppsummerer Charlene Gores i Viblevin.