Øyne som flyter solprosjekter på 3 demninger

En høytstående embetsmann sa i helgen at Abbottis Power Corporation ville fokusere på å sette opp flytende solenergiprosjekter i vannreservoarene Mahat, Ambuklav og Binga, i stedet for Laguna de Bay. Emmanuel Rubio, leder for Apoidis Power, sa under webinaret at “å fremme en bærekraftig fremtid med renslighet” ikke anså Laguna de Bay som et levedyktig nettsted for flytende solcelleprosjekter. “Jeg gleder meg allerede [problems] I Lagunabukten, så vi anser det ikke engang som et område der servicekontrakter brukes. Jeg tror du vil konkurrere med fiskebenner. Vi undersøker ikke engang, ”sa Rubio. Uansett har vi reservoarene våre ved Magad, Ambuklav og Pinga. Vi vil fokusere på dem, ”sa han og la til at pilotflytende solcelleprosjekt i Magadh -reservoaret viste seg å være levedyktig. “Vi har kraftstasjonen og NIA [National Irrigation Administration] Reservoaret eies, men vi har allerede inngått en avtale med NIA om å sette opp flytende solcelleanlegg, sier Rubio. Han sa at flytende solteknologi fra Norges Apoids Power og SN Power har bevist at den kan håndtere filippinske tyfonstandarder. Plutselig, når vinden blåser i 210 til 230 km / t, tror jeg du kan si farvel til solcellepanelene dine. Men det vi har er noe som flyter i vannet, det er ikke noe mellomrom, sier han. Apocalypse Power hevdet tidligere at prosjektet SNAP flytende solcelle hadde teknisk og forretningsmessig troverdighet. SNAP, et joint venture mellom Norges SN Power og Apocalypse Power, endret pilotprogrammet i juni 2019. Dette er SNAPs første ikke -vannprosjekt for fornybar energi som ser på andre fornybare og komplementære teknologier for å utvide porteføljen. Basert på resultatene av forhåndsstudier vil den første fasen av det nye prosjektet generere 67 MW. Avhengig av den endelige tekniske løsningen og oppsettet, er det planer om å installere opptil 150 MW. SNAP har investert nesten P24 millioner for et flytende solcelleanlegg plassert over et område på 2500 kvadratmeter på Magad -reservoaret. Programmet gir det meste av den interne hjemmelasten til Magat -anlegget, for eksempel kontrollrom, belysning og klimaanlegg. Sirkulær flytende solcelleanlegg – Designet ble inspirert av Amazon Water Lily 720, som består av 720 solcellepaneler i fire fortøyningssystemer. SNAP har inngått samarbeid med den norske flytende solcelleleverandøren Ocean Sun om et pilotflytende solcelleprosjekt.