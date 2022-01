“På 48 timer reagerte lungene mine” (bilde)

Monica Almeida, en 37 år gammel sykepleier, måtte legges i koma etter å ha nådd en alvorlig form av koronaviruset. Men det mest fantastiske i denne historien er at hun ble reddet … Viagra!

Sykepleieren fikk Kovit-19 etter å ha blitt vaksinert to ganger tidlig i november 2021. Mannen hennes Arthur og deres to sønner på 9 og 14 år ble syke. Men en uke senere ble Monicas helse dårligere. Dermed satte legene henne i koma. Familien hans, som bor i Portugal, har advart dem mot å overleve, som vi leser i Mirror-spaltene. “Jeg ble fortalt at de kunne slå av pusteapparatet mitt innen 72 timer,” sier mamma.

Før hun ble presset inn i koma, signerte Monica et dokument som gikk med på å delta i en studie for å teste nye behandlinger for koronaviruset. Hun gjorde det bra fordi legene behandlet henne med Viagra!

Da hun våknet fra koma og ble fortalt hvordan legene hadde behandlet henne, kunne hun ikke tro det: «Jeg trodde det var en spøk fra legen fordi jeg kjente ham», sier det tretti år gamle vitnet. Men det er det ikke! Viagra bidro til å gjenåpne luftveiene. “Selvfølgelig reddet Viagra meg,” sier Monica. «I løpet av 48 timer begynte lungene mine å reagere. Legemidlet utvider blodårene, la han til.

“Da legen fortalte meg om dette, trodde jeg han spøkte, men han sa: Nei, du tok en stor dose Viagra. Dette er mitt lille julemirakel,” avslutter mamma, nå helbredet.