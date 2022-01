På bildene er prinsesse Ingrid Alexandra, den kommende dronningen av Norge, 18 år.

Denne fredagen 21. januar, under prinsessens bursdag, ble en serie upubliserte bilder av henne elegant kledd i svart sluppet på Det Kongelige Slott.

Hun blir den første dronningen Norge I over 600 år. Prinsesse Ingrid Alexandra feirer 18-årsdagen sin fredag ​​21. januar Fødselsdag. Det kongelige slott har offentliggjort upubliserte bilder av en ung kvinne pent kledd i svart. Hvis offentlige feiringer avlyses på grunn av helserestriksjoner, vil Fremtidens suverenitet møte talmannen, høyesterettsdommeren og statsministeren ved denne anledningen.

Eldste datter av prins Hagon, sønn av kong Harold V og prinsesse Mette-Marit Ved hans flertall dukket alle smil opp på offisielle fotografier utgitt av det kongelige slott. Den unge kvinnen som valgte silkekjolen ble dermed foreviget i den hvite salongen på Oslo Slott og Bernardot-salongen av fotograf Ida Bijorvich.

Et kontor i Kongehuset

For to dager siden ga det kongelige palasset ut enda et bildegalleri. Den unge kvinnen satt denne gangen der i en hvit sofa og dukket opp i en svart silkekjole. Bilder tatt på kontoret der prinsessen nå er i det kongelige palasset, med tanke på hennes fremtidige kroning.

For denne ski-, boksing- og surfeentusiasten, som ble født i 2004, skal en dag etterfølge sin far, prins Hagon, 48, til tronen i Norge etter den nåværende kong Harold V, 84. Fra hun er 18 år vil prinsessen begynne møter med folkevalgte og bekrefte arrangerte kongelige forlovelser tidlig på ettermiddagen. Hun blir snart landets første dronning etter Margaret, som styrte Norge, Danmark og Sverige fra slutten av 1380-årene til hennes død i 1412.