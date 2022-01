På bunnen av Middelhavet vil “BathyBot” spore mysteriene til “det mørke havet”

Kranen senker forsiktig den lille hvite og gule beltemonterte «roveren» til bunnen av en testdam ved Ifremer-senteret i La Seyne-sur-Mer (Var).

På skjermene deres sjekker ingeniører og forskere ut kameraene til BathyBot, som snart er verdens første mobile undervannsfartøy som er permanent installert på 2500 meters dyp, for å avdekke mysteriene i avgrunnen.

“Vi vet mindre om havets dyp enn om månen”, forklarer Christian Tamburini, fra CNRS, en forsker ved Mediterranean Institute of Oceanology. “Vi vet ikke hva som skjer der, eller organismene som lever der.”

Det skal sies at miljøet er fiendtlig. Gjennomsnittsdybden til havene, som dekker 70 % av jordens overflate, er 3800 meter. Fra 180 meter er det mørke. Og på 1000 meter er det totalt mørke, «det mørke havet».

Som et resultat gjøres det meste av vitenskapelig forskning i lagene nær overflaten, der livet er konsentrert.

Men i en tid med klimakrise er det viktig å forstå endringene som oppvarming forårsaker i havene og hvordan det vil påvirke disse naturlige karbonvaskene, som binder nesten en tredjedel av CO2 som slippes ut av mennesker.

Takket være spesielt BathyBot, «vil vi kunne studere hva som produseres på overflaten og hva som skjer på bunnen», begeistrer Christian Tamburini.

Et annet hovedmål er å forstå det biologiske mangfoldet i avgrunnen, et lite kjent reservoar av liv, selv om forskerne tror den “sjette masseutryddelsen” har begynt.

– Se i mørket –

CNRS, som en del av et europeisk prosjekt, og i samarbeid med den offentlige institusjonen Ifremer, vil utplassere, 40 kilometer utenfor kysten av Toulon, den dypeste permanente observasjonsplattformen i verden. Det er bare én annen, kanadisk, mindre enn 800 meter unna “alene”.

Det franske prosjektet utnyttet eksistensen i området til et “undervannsteleskop” som jakter på kosmiske partikler. Og allerede betjent av en permanent strøm- og datakabel, som de skal podes på.

Dette nye observatoriet vil bli utplassert fra 31. januar til 14. februar av Pourquoi Pas, flaggskipet til den franske oseanografiske flåten, med ubåten Nautile.

Og derfor vil den ha som en emblematisk figur, utstyrt med en Twitter-konto @bathybot for å popularisere funnene, den lille “roveren”. En meter tjue lang og en bred og 90 centimeter høy.

Den har bare en fjern likhet med sine søskenbarn i verdensrommet: i stedet for solcellepaneler, drives den av en kabel, en “tether” som også samler inn dataene sine, men begrenser rekkevidden til 50 meter, og reiser veldig sakte.

En avstand som så kan økes, med håp om at den en dag til og med kan bli autonom. Forutsatt at du løser dine orienteringsvansker, for det er ingen GPS innen 2500 meter! En mulighet ville være å plante staker med QR-koder som forteller deg hvor du er.

Den vil bli ledsaget av statisk utstyr senket samtidig: et radiometer (radioaktivitet), et biokamera for å fange opp spesielle bioluminescensfenomener, en seismograf og BathyReef, et “bioinspirert” kunstig rev.

Denne betongkonstruksjonen, som er drøyt 4 meter lang og 2,5 meter bred, reiser seg forsiktig opp til 1,5 meter høy. Det vil gi BathyBot et punkt å klatre til for å utvide synsfeltet.

Dens halvåpne struktur, med mange sprekker, vil tillate livsformer å feste seg til den og studere andres reaksjoner på denne hindringen.

– Strømskinne –

En annen viktig del av enheten, den “vitenskapelige koblingsboksen”. En slags (stor) intelligent strømskinne som leverer strøm, kobler til i høy hastighet og overvåker alle instrumentene til stasjonen.

“Vi vil være i stand til å koble utstyr til bunnen av vannet, fjerne det, alt kontrollerbart fra land,” forklarer Jan Opderbecke, leder for Submarine Systems-enheten til Ifremer-flåten.

BathyBot skal settes sammen igjen annethvert år og kan da gis nye verktøy, for eksempel for å muliggjøre «mikroprøvetaking» i sedimentjorden den skal utvikle seg på.

Forventet levetid er minst fem til ti år. Noe for å kaste lys over det “mørke havet”.