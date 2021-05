På en skotsk øy bryter ‘Limbo’ filmtrykk av flyktninger

LONDON (AP) – Den egyptiske skuespilleren Amir El-Masri var motvillig til å lese “Limbo” -manuset.

Han var bekymret for flyktninger som ventet på opphold på en fjern skotsk øy, som ville omfatte etablerte forter om en vestlig redningsmann som kom til unnsetning.

I stedet fikk det ham til å nå telefonen og ringe agenten sin.

“Jeg sa:” Jeg tok feil, vet du, dette er ikke en gammel historie om flyktningkrisen. “

El-Masri var glad for at karakteren hans, Omar, var “i forkant av historiene, uten vestlig karakter for å veilede ham, og hans fortid ikke skulle glemmes,” som akkurat den forfatterregissøren Ben Sharock mente.

“Limbo” er basert på Sharoks egen erfaring med å studere og bo i arabiske land, besøke flyktningleirer, ofte sende asylsøkere til avsidesliggende deler av Nord-Europa og vente på å høre skjebnen deres.

Han mente at uten en vestlig karakter som fungerte som en guide, kunne publikum forholde seg direkte til karakterene.

Omar fra El-Masri er sammen med en gruppe andre nybyggere i et hus i Gul-de-Zak. Det eneste de har til felles er at de alle er fanget i et fremmed land.

Da han forlater Syria, blir det klart at Umar fortsatt drømmer om mennesker, steder og lukten av hjem. Hvis det er trygt, vil han være der.

El-Masri er født i Kairo og oppvokst i London, og har blitt omtalt i filmfestivaler rundt Cannes, Toronto, San Sebastian og Zürich.

Han føler at publikum henger sammen med ideen om identitet og er på et ukjent sted fra venner og familie.

Selv om medspiller Vikash Boy ble filmet i 2018, mener at epidemien har skapt en parallell.

“Mer enn noensinne kan du forholde deg til den slags opplevelse, være aktiv, ikke vite hvor du står, hva som kommer videre.”

El-Masri føler at filmen, som balanserer komedie og drama, er “en vakker refleksjon av livet generelt.”

Historien fortsetter

“Alle ulykker er så gøy for å ha et bedre ord,” sier han, at britiske og arabiske kulturer ler av ulykker. “Det er noe som er veldig relevant i så måte.”

El-Masri studerte det syriske språket, møtte grupper av enslige mannlige flyktninger og tilbrakte to måneder på jakt etter å mestre lydsporet til en scene fra filmen (som tok syv år i den virkelige verden) – og brakte en film til tårer med skuespillet.

Filmen ble spilt på Uyghur-øyene, i utendørs Hebrider, den første innspill som ble produsert der.

Shark er enig i at det er nesten umulig å bekjempe regionens høye vind, stigende bølger og skiftende vær, men resultatet er verdt det.

Selv om naturen kan være mørk og fantastisk, er det håp og optimisme – spesielt i form av Farhat, spilt av Omars afghanske romkamerat, som har tålmodighet og positivitet til å holde ham i dette rare raffineriet.

Dette hjelper også Farhat med å holde kyllingen oppkalt etter Freddie Mercury.

“For emosjonelle ting hadde vi en kylling. Og så er det en annen for alle kampene,” sa Boy.

“Jeg har aldri hengt med en kylling før, men han er veldig kul, mann. Han er veldig behagelig å snek seg inn.”

Filmen spiller også Sidsey Babette Nutson, Ola Orebie og Guapena Ansa.

“Limbo” ble nominert til årets beste britiske film i BAFTA, selv om æren “lovet den unge damen”. Den åpner i amerikanske teatre på fredag.