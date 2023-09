På en strand gjør en turgåer århundrets oppdagelse

Lydavspilling er reservert for abonnenter

V.SOg amatørarkeologen kommer aldri til å glemme det utrolige funnet han gjorde i Norge i slutten av august. Legene rådet ham til å gjøre mer fysisk aktivitet, så Erlend bestemte seg for å ta en metalldetektor og gå en tur. Han var langt fra å se for seg en ekte skatt som allerede var blitt beskrevet som «århundrets oppdagelse» i landet. Walker fant faktisk sjeldne juveler datert VIe århundre Settet består av ni gullmedaljonger og perler, opprinnelig festet til et halskjede, og inneholder også tre ringer, ifølge Universitetet i Stavanger.

«Først trodde jeg det var sjokolademynter eller kaptein Sabelden,» sa Erland Bohr, en populær fiktiv norsk piratfigur, i en pressemelding fra universitetet. «Det var helt uvirkelig. »

Les merAntikviteter i Israel: Amnestikampanjens utrolige suksessVarslet tok lokale arkeologer over. Ifølge dem stammer juvelene med en totalvekt på mer enn 100 gram tilbake til 500 e.Kr., en tid med stor folkevandring i Europa.

Et offer til gudene?

– Dette er århundrets oppdagelse i Norge, sier Ole Madsen, direktør ved Universitetet i Stavangers arkeologiske museum. «Det er svært sjelden å finne så mye gull på en gang. » Det siste sammenlignbare funnet i et skandinavisk land går tilbake til det 19e århundre Ifølge arkeologer er denne siste oppdagelsen unik, spesielt motivet som vises på medaljongene: en hestetype fra nordisk mytologi.

– Gitt plasseringen av funnet og lærdommen fra tilsvarende funn, var dette utvilsomt verdifulle skjulte gjenstander eller ofringer til gudene i en turbulent periode, sier professor Håkon Ryerson. Som foreskrevet i loven skal Erlend Bohr og eieren av grunnen motta en belønning, hvor mye ennå ikke er bestemt.