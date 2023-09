«På Erasmus glemmer vi noen ganger at folk kan forstå oss når vi snakker fransk»

Alicia, 23, er i en Master 2 i flerspråklig kommunikasjon ved UCLouvain. Fra august til desember 2023 dro hun på Erasmus til Norge, som alltid har vært drømmedestinasjonen hennes. «Jeg hadde allerede studert Erasmus da jeg gikk på bachelorstudiet ved IHECS. På den tiden søkte jeg til Norge, men jeg ble ikke tatt opp, så jeg dro til Ungarn. Andre gang er bedre siden jeg klarte å oppnå dette mestringsmålet.

Hvis hun ønsket å reise så mye til Norge, så Alicia på Erasmus som en god måte å redusere kostnadene for reisen på. «Livet er dyrt der. Jeg trodde det var billigere å bo i studentboliger enn å flytte dit etter endt utdanning. Leien min er for eksempel 300 euro, som er billigere enn hoteller eller vandrerhjem.»

Hva skilte seg ut for henne under Erasmus i Norge?

Utdanningssystem Ikke som vår. «Klassene er små der. Vi er maks 15 personer. Vanligvis kommer læreren til klassen med et tema som vi må jobbe med før vi blir kjent i timen. Jeg elsket dette oppsettet. Alle lærere kjenner til fornavnene våre, men slik er det ikke når det er et stort publikum. De var flotte! «

Livets rytme er også annerledes. «Dagen starter tidlig og slutter tidlig. For å gi en idé starter det der kl 18 før. På den tiden, i Belgia, spiste jeg alene.

Hva var den mest minneverdige historien under hans Erasmus i Norge?

«Mine mest bemerkelsesverdige hendelser er angst Mine reiser. Jeg dro til Lofoten, Sverige, Finland. Jeg hadde kun undervisning på mandager og tirsdager, så jeg kunne reise ganske mye resten av tiden. Jeg så også nordlyset. Det vil bli et uforglemmelig minne for meg!»

På en morsom måte sier Alicia at noen ganger, i Erasmus, pleier vi noen ganger å snakke engelsk (eller et annet språk).Vi glemmer at folk kan forstå hva vi sier på fransk. «Vi dro til Rheinbringen-toppmøtet med en fransktalende venn. Det var mange trapper og ettersom vi var slitne slappet vi av på fransk. Vi er vant til at ingen forstår oss når vi snakker fransk. Vi var verst. Men den dagen hadde vi franske turister bak oss. På et tidspunkt kom de med en kommentar til oss og fortalte oss at vi burde klage mindre. Det var hyggelig og godmodig og de ga oss til og med kaker. Det er en morsom historie.»

Hvilke råd til Erasmus i Norge?

Fordi levekostnadene er dyre, har Alicia implementert flere tips å redde. «Jeg lastet ned reklameapper som tillot meg å handle til lave priser. Jeg gikk til mange butikker for å kjøpe billige ting. Jeg fikk også en vane med å lage mye mat. Jeg spiste det samme nesten hver dag. Jeg endret også kostholdet mitt for å bruke billigere ingredienser i oppskriftene mine. For eksempel spiste jeg mye poteter og de fleste grønnsakene mine var frosne.

Før hun dro, hadde den unge kvinnen også tatt en studentjobb fordi hun hadde nok Reis dit en gang. «Jeg la mye til side før jeg dro. Jeg anbefaler på det sterkeste å holde et reisebudsjett i reserve, ellers nyter du livet på stedet mindre. Å være i Norge er en fin mulighet til å besøke nabolandene.

Hvis juks ikke anbefales, råder Alicia enda flere til å unngå denne dårlige ideen i Norge. «Det er restriksjoner på trafikken hele tiden.»

Er du student og ønsker å fortelle oss om din Erasmus? Fyll ut dette skjemaet og vi kontakter deg: