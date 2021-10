På et romersk sykehus, sorgen til de som ikke er vaksinert

På sykehuset i Roma ble de fleste pasientene innlagt for Covit-19 intensivbehandling ikke vaksinert. Blant dem beklager Francesco at han ikke godtok injeksjonen av “No Wax” i dag.

“Vaksinen inspirerer ikke tillit, men dessverre må den gjøres fordi den bare kan hjelpe på dette presise stadiet av infeksjonen,” forklarer den 41 år gamle mannen i behandlingsrommet.

“Dessverre etter denne vanskelige opplevelsen jeg vant, vil jeg gjøre det,” sier han på spørsmål om han blir vaksinert.

Professor Roberto Messano, sykehusets medisinske direktør, forklarer at 17 av de 19 pasientene på intensivavdelingen ved ICC Casalpaloco Govt Hospital i Roma ikke har blitt vaksinert.

“Nitti til 95% av pasientene våre på intensivavdelingen har ikke blitt vaksinert,” andre fikk en enkelt dose eller ga patologien i voksen alder, understreker legen. “De er veldig sårbare, tilstanden deres blir verre, og de trenger penetrasjon og hjelp med å puste.”

En annen pasient, Salvador, 55, sier at han ikke klarte å bli vaksinert før han ble alvorlig syk. Han hadde avtaler for å få serumet, men han kom ikke på grunn av mangel på tid.

“På noen timer ble den energiske personen jeg var i en tom pose og mistet strømmen,” husket han og pekte fingeren på et oksimeter under oksygen.

Han sier at han ikke har sympati for at demonstranter protesterte mot helsepasset eller vaksinen som gikk til gatene i den italienske hovedstaden i helgen, beleiret hovedkvarteret til CGIL, hovedforbundet og angrep sykehuspersonalet. “De forstår ikke, de skjønner ikke”.

Helsepasset vil være obligatorisk for å jobbe i Italia fra fredag ​​for å promotere vaksinen og forhindre spredning av sykdommen i selskaper eller administrasjoner. Andre viktige hendelser er planlagt for helgen i Roma.

Ifølge professor Messonot varierer årsakene til at pasienter ikke skal vaksineres, men den viktigste er “frykten for at vaksinen kan være skadelig”.

“Det er rart (…) de er ikke redd for Govt, men de er redde for vaksinasjon”.

Det første europeiske landet som ble smittet, i februar 2020 betalte Italia den høyeste prisen med mer enn 130 000 dødsfall. Nå er mer enn 80% av mennesker over 12 år fullstendig vaksinert.

I følge Roberto Messano registrerer andre italienske sykehus også høyere prosentandeler av uvaksinerte regjeringspasienter. “Foreløpig har vi bare ett verktøy for å forhindre infeksjon, og det er vaksinen,” avslutter han.