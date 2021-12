På ett år ble 460 bankfilialer og mer enn 730 minibanker kansellert

På ett år mistet Belgia 460 bankfilialer, mer enn 2000 selvbetjente bankautomater og mer enn 730 minibanker, ifølge en rapport om finansiell inkludering fra Financité.

Ifølge denne rapporten gikk antallet bankfilialer i Belgia ned med 68 % på 20 år, fra 12 000 i 2000 til 4 232 ved slutten av 2020. Og mellom 2019 og 2020 ble bare 460 av dem stengt.

“Nedgangen var spesielt sterk i store banker som utnyttet helsekrisen til ikke å gjenåpne alle filialene sine“Økonomi beklager. For organisasjonen, denne trenden”Det legger til side en del av befolkningen som pleide å gjøre all sin bankvirksomhet i filialer, og dermed skape nye former for bankekskludering.“.

Mens målertilgangen har vært begrenset – ofte begrunnet av banker med digitalisering eller helsekrise – har også antallet selvbankautomater falt kraftig. Fra 15 306 i 2010 var disse bare 10 649 i 2019 og 8 460 i 2020, et fall på 20 % på ett år.

Organisasjonen er også bekymret for den økende forsvinningen av minibanker.

Etter å ha nådd toppen i 2013, med 8 707 maskiner, fortsatte antallet minibanker å synke i Belgia og nådde 6 433 i 2020, en nedgang på omtrent en fjerdedel av disse maskinene.

I følge Financité ligger Belgia både i eurosonen og EU under gjennomsnittet når det gjelder antall distributører per million innbyggere.

Begjæring inngitt av organisasjonen for innsigelsen til prosjektetBatuben“Startet av landets fire store banker (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING og KBC) for å samle distributører i landet, har den samlet mer enn 9000 underskrifter.