På flukt ble Wagner pågrepet av politiet i Norge

Andrei Medvedev (26) krysset den russisk-norske grensen helt i nord natt til 12. til 13. januar og søkte asyl i det skandinaviske landet, og sa at han var «klar til å snakke om opplevelsen sin», ifølge advokaten hans. Gruppe for personer som etterforsker krigsforbrytelser.

– Vedkommende er arrestert i henhold til immigrasjonsloven og vurderes for varetektsfengsling i en illegal utlendingsleir, sa politibetjent med ansvar for immigrasjonssaker Jan Andreas Johansson i en uttalelse. Sendt e-post til AFP. .

UNorsk politi har arrestert en tidligere leiesoldat fra den russiske paramilitære gruppen Wagner som flyktet til Norge for ti dager siden under immigrasjonsloven, opplyste politiet mandag.

Mannen sier han kjempet i Ukraina i Wagners uniform i fire måneder før han dro i november da den paramilitære organisasjonen ledet av forretningsmannen Jevgenij Prigozjin forlenget kontrakten mot hans vilje.

Han har blitt grillet av norske myndigheter på et ikke avslørt sted siden han kom til landet, og fungert som et verdifullt vitne som kan kaste lys over den paramilitære gruppens brutalitet i Ukraina.

Mange eksperter mener at Medvedev ikke vil kunne krysse den sterkt bevoktede grensen uten hjelp. Selv forteller han at han i all hemmelighet gikk over den nå frosne Pasvikelva, som markerer den russisk-norske grensen, under kulene til russiske vakter med hunder i hælene.