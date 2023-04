På grunn av den Lemberger Zeitung kunne stjernen bak Lama of Mask Singer 2023 ha blitt avslørt for en time siden.

Etterforskningen fortsetter hos TF1. Denne fredagen 21. april oppdaget seerne deltakernes nye antrekk Mask Singer 2023. Etter at Vautour og Canard droppet ut forrige uke, ble både Caterpillar og Llama droppet fra denne andre kvelden. Nettbrukere ble også veldig overrasket over å oppdage Andre Bouchet Fort Boyard, under larven i første del av kvelden. Unødvendig å si, ledetrådene var forvirrende.

En flott danser

I den andre delen av showet ble Llama og Phoenix eliminert. Til slutt fikk Lama sparken og publikum kunne se Jean-Marc Genreux i kostyme. Hans perfekt utførte dansetrinn har allerede fanget ørene til enkelte publikum.

Danser og tidligere dommer Dans med stjernene For ham var det en skikkelig utfordring å danse under kjolen, men han var veldig skuffet over å gå så tidlig. Han innrømmet at han ikke kunne se absolutt ingenting og gikk derfor blindt rundt. Imidlertid kan dansebevegelsene hans ha fått ham til å avsløre men…fornavnet hans.

>> Mask Singer 2023 : En tidligere vinner balanserer identiteten til mange kandidater i den nye sesongen! <

Den andre er Jean-Marc

Denne sesongen er juryen ute Maskesanger Litt har endret seg, men Jeff Panalog er der fortsatt, med sin berømte… Jean-Marc. Kandidaten som gjemte seg under lamaen slet med å ikke se tilbake mens buktaleren snakket om symbolet. «Men det er en merkelig og merkelig ting. det erHver gang sa de: «Jean-Marc!», jeg løftet hodet og så ikke Jean-Marc, jeg trodde de ringte meg!«, forklarte han i Mask Singer, etterforskningen fortsetter.

Hadde han holdt seg i turneringen litt lenger, ville denne detaljen uten tvil ha avslørt ham, og han kunne kanskje ha svart på symbolet i stedet. Til slutt, å bli kastet ut etter hans første spalte er ikke så ille for ham. Etterforskningen fortsetter imidlertid for publikum etter hvert som de kommer nærmere og nærmere å oppdage hvem som gjemmer seg bak hvert kostyme (spesielt heksens). Vi må imidlertid vente til neste uke for å se om teoriene deres stemmer.