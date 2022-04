på ISS forble russerne og amerikanerne «venner»

Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har NASA gjentatte ganger sørget for at samarbeidet i ledelsen av den internasjonale romstasjonen fortsetter uhindret.

Nesten en uke etter at han kom tilbake til jorden, vitnet NASA-astronaut Mark Vande Hei om den fortsatte velviljen mellom amerikanske astronauter og russiske kosmonauter ombord på den internasjonale romstasjonen (ISS), til tross for total motstand mellom deres to land i Ukraina.

«Kjære venner»

Mark Vande Hei landet i Kasakhstan sist onsdag, brakt tilbake av en russisk kapsel sammen med to kosmonauter, Anton Chkaplerov og Piotr Doubrov. Amerikaneren har siden returnert til USA og talte tirsdag på en pressekonferanse i Houston, Texas.

Russiske kosmonauter «var, er og vil forbli kjære venner,» sa han. «Og jeg har aldri vært bekymret for min evne til å fortsette å jobbe med dem.»

Mark Vande Hei bekreftet at krigen i Ukraina faktisk hadde vært et samtaleemne om bord på romstasjonen (ISS). Men diskusjonene handlet «hovedsakelig om hva de syntes om det, og jeg vil heller at de kunne dele det selv», sa han.

Moskva og Washington er partnere i ledelsen av ISS. NASA har gjentatte ganger forsikret at samarbeidet fortsetter for øyeblikket uten hendelser.