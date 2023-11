På Kypros hjalp PwC dusinvis av russiske oligarker med å unnslippe sanksjoner

Han avslører hvordan Kypros rullet ut den røde løperen for russiske milliardærer like før EU-sanksjoner ble iverksatt som svar på den ukrainske invasjonen. De millioner av dokumenter er i mange tilfeller øyas største regnskapsfirma, PwC Cyprus, som skal ha hjulpet disse oligarkene, allerede sanksjonert av andre land, med å overføre sine eiendeler til Kypros. Firmaet hjalp spesifikt den russiske presidenten Alexei Mordashov med å overføre sin eierandel i det globale turismekonglomeratet TUI Group til Russland, samtidig som det beskyttet eiendelene til hans Kypros-holdingselskap mot sanksjoner.

«Russiske oligarker finansierer belgisk hjelp til Ukraina»

PwC Cyprus og Cypcodirect tilbød sine tjenester til firmaets partner, Oleg Deripaska, en nær alliert av Putin. Sanksjonert av det amerikanske finansdepartementet i april 2018, fikk han hjelp fra PwC Cyprus og Cycodirect noen dager senere for å hjelpe et av Cayman Islands-selskapene hans med å ansette en kaptein for yachten hans på 70 millioner dollar.

På belgisk nivå avslørte dokumentlekkasjen på Kypros at 143 personer og 40 selskaper var involvert. En figur som bare representerer seks institusjoner i landet, Le Soir, Knack og De Tijd.

Kypros etterforsker saken

Kypros lovet tirsdag å etterforske påståtte brudd på sanksjonene mot Moskva, etter at en etterforskning fra International Federation of Journalists avslørte at Middelhavsøya var et knutepunkt for russisk hvitvasking av penger.

«Alt som avsløres vil bli undersøkt, og ingen er over ryktet til landet vårt,» svarte president Nikos Christodoulits. «All informasjon som frigis vil bli undersøkt innen en viss tidsramme (…) omdømmet til landet vårt, troverdigheten til landet vårt (…) er viktig,» sa han til journalister.

Kypros, et medlem av EU, blir fortsatt sitert som et fristed for russiske oligarker for å hvitvaske pengene sine og unngå europeiske og amerikanske sanksjoner mot Moskva.