På Mac er dette antiviruset det perfekte alternativet til Kaspersky

Bør vi være på vakt mot Kaspersky, antivirusredaktøren av russisk avstamning? På dette punktet, «Ingen objektiv element kan rettferdiggjøre å endre kvalitetsvurderingen av produktene og tjenestene som tilbys» I følge ANSSI. National Computer Security Authority erkjenner at bruken av verktøy som Kaspersky kan settes i tvil. «På grunn av forbindelsen med Russland».

I den nåværende konteksten der truslene om cyberangrep er på topp, må vi beskytte oss selv. Den beste løsningen er å dele frykten eller problemene inn i en rekke mindre trinn. Dette er et eksempel på programvare utgitt eksklusivt på Mac av American Indigo.

Med mer enn 30 millioner brukere over hele verden, er Intego anerkjent som industristandarden for Mac. Den gir programvare som er kompatibel med Apple-operativsystemet. Teamet av forskere, som jobber 24 timer i døgnet, eksperter på MacOS: Intego ekskluderer Windows for å fokusere på ett enkelt OS.

Heldigvis, denne helgen, når spenningen med Russland er på topp, tilbyr han en sjenerøs rabatt. Du kan beskytte deg selv med Mac-antivirus Kun 19,99 euro per år i stedet for 49,99 euro. For de som allerede ønsker å teste programvaren, er det en 30 dagers pengene-tilbake-garantiperiode for å sikre effektiviteten til produktet selv.

Hvis du vil vite mer om dette antivirusprogrammet kalt Mac Internet Security, har våre kolleger i Presse-citron publisert en komplett guide. Her. Dette vil tillate deg å vite all funksjonaliteten til denne programvaren: ytelse, preferanser, autonomi, du vet alt om denne programvaren. AV-Test hevder til og med å kunne oppdage 100 % trusler fra Internett.

Komplett sikkerhetspakke

Mac-antivirus er hovedprogramvaren utgitt av Intego. Hvem lot ham vite (igjen). Hvis jeg må velge en, er det ham. Nå tilbyr også det amerikanske cybersikkerhetsselskapet i MacOS et bredt spekter av programvare – veldig utfyllende. Du kan for eksempel abonnere på et verktøy som renser og forbedrer hastigheten på Mac-en.

I tillegg har Cloud et annet verktøy som lar deg lage automatiske sikkerhetskopier av datamaskinen din. Hvis datamaskinen din noen gang har blitt infisert, kan du gjenopprette alle dataene dine ved å laste dem ned til den nye datamaskinen. Til slutt er det et verktøy på Macen som lar deg gjøre ekte foreldrekontroll.

All denne programvaren, kjent for sin ytelse, er tilgjengelig i en komplett pakke. Det er ikke mye dyrere enn antivirale midler: Den koster 29,99 euro i året i stedet for 84,99 euro. Denne prisen er gyldig for det første året, og vi anbefaler deg å velge denne pakken med 4 programvare i stedet. Utover det vil prisen gå opp, og det kan være riktig for deg å fokusere kun på Mac-antivirus.

