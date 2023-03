På månen, vann i glasskuler

«Det er liten tvil om at mesteparten av Månens overflate inneholder vann i en eller annen form,» ifølge en studie signert av kinesiske forskere og publisert mandag i geovitenskap om naturen. De undersøkte i detalj rundt 100 bittesmå glasskuler, i størrelse fra tykkelsen på et hår til en millimeter, brakt tilbake i 2020 av Chang’e 5-oppdraget.

Disse kulene, datert for opptil to milliarder år siden, ble skapt av nedslaget fra meteorider – meteoritter eller asteroider – som smeltet månemateriale. Amerikanske måneoppdrag hadde returnert prøver, men dette er første gang de har blitt studert i detalj.

De inneholder opptil to milliondeler av et gram vannekvivalent per gram ball. Vann fra andre prosesser enn det som er et resultat av månevulkanisme eller fall av kometer (som inneholder is).

Teamet ledet av forskere fra det kinesiske vitenskapsakademiet antar at glasskuler dannet under et meteoroidnedslag i utgangspunktet ville ha mistet mesteparten av vannet.

De ville da blitt bombardert av solvinder, og levert hydrogen som deretter ville ha kombinert med oksygenatomene i kulene. Dette gir opphav til vannmolekyler.

Månejorden består av mellom 3 og 5 % glassperler, ifølge estimater basert på studiet av jordprøver brakt tilbake av de amerikanske Apollo-oppdragene.

Studien konkluderer med at disse glassperlene kan være det «dominerende reservoaret» som er involvert i vannets syklus på Månen. Og at dette reservoaret kan være «brukbart in situ i fremtidige måneutforskninger.» Spesielt siden dette vannet ville være «ganske enkelt å trekke ut».

I mellomtiden, på amerikansk side, er oppmerksomheten rettet mot kilder til vann i form av is, som har blitt bekreftet å eksistere på Månens sydpol og kan gjøres om til drivstoff. NASA planlegger et oppdrag i 2024 med en robot, VIPER, for å studere konsentrasjonen av is der.

