På Netflix leter Angel fortsatt etter seg selv

Hvem er du når millioner av mennesker viser sin kjærlighet, hat, frykt og fantasi på deg? Når gjemmer dine kjente foreldre seg bak suksessen din? Når funksjonene dine blir så mange karakterer og opptredener at fansen vil se etter permanent? Angel, som har blitt overformidlet som popstjerne i løpet av noen måneder fra den vanskelige stillingen som “datter” og “søster”, har levd fem liv i løpet av årene. I en alder av 25, bare dager før utgivelsen av hans andre album Nonante-Cinq, leste han et intimt dokumentaromslag for bedre å reflektere over gledene og smertene til kjendisen hans.

Mamma, pappa og valpen

Angela ** (Utgitt på Netflix fredag ​​26. november) Kommer i form av en dagbok. Den unge kvinnen forteller historien sin gjennom en allestedsnærværende stemme, som umiddelbart reiser det grunnleggende problemet med filmen. «Jeg oppdro den jenta», sier han med sin myke, faste stemme. “En oppdatert versjon av meg, en blanding av mine fantasier: Feen, prinsessen, Helen Sekara, Priscilla, Haryana Gronde. Alt jeg i all hemmelighet drømte om. Det er dit du går, den ekte Angela, jeg er her. Jeg er tapt. Jeg vet ikke hvem jeg er lenger.

For å gjenvinne kontrollen over sin egen historie, fordyper Angel seg igjen i tenåringsnotatbøkene, vender tilbake til nabolaget der han vokste opp i Linkpeak, gjenforenes med foreldrene og leder flere arkiver fra familiesamlingen.

Uunngåelig, for å sette konteksten bakover, er denne første delen litt ryddig å tro. Alle går dit med sitt lille vitne. Mamma og pappa husker den “søte lille jenta”, Angel inspirerer pianolæreren sin, oppdager Instagram, et møte med manageren hans Sylvie Farrow,… Men interessen for historien er lav, fordyping i intimitet er litt begrenset. Dessverre lider filmen av en sammenligning med serien fra rapperen Orelsson for noen uker siden (“Don’t show it to anyone”, kjent på Amazon Prime-siden), hvis bror har filmet hvert trekk i femten år, og dermed sørget for en skikkelig fordypning. I hans daglige liv. I mangel av slikt innhold, gjenskaper Angel historien baklengs og mister troverdighet.

Den mørke siden av stemmeseddelen

Så kommer spranget inn i det ukjente, industrien, stoltheten og dens tilbakeslag. Filmen berører tenåringens henrykkelse av to tusen fans av rapperen Tomso som meldte seg frivillig til å bekrefte sin første del. Angel svinger, men bygger seg opp, og slipper umiddelbart «Murphy’s Destiny». Vær rask med umiddelbar suksess, frykt, spørsmål, tap av kontroll og så videre. Trofast i sin tilnærming vet Angel hva hun vil representere, men konfronterer medievirkeligheten når hun bruker et utdrag fra et intervju gitt til Playboy i belgisk presse. Da hun kom tilbake til «Datteren», var kroppen og grunnleggende seksualitet tusenvis av mil unna nyhetene hun ønsket å formidle.

Ingenting er “normalt” lenger

Fra utgivelsen av BROL (2018) og den monstrøse suksessen som fulgte, ser vi en artist slitt mellom stemmegleden og sammenbruddet av hans sosiale relasjoner. «Ingen forhold er normalt lenger, ingen vil oppføre seg normalt med meg lenger», sier han, og innser at han ikke kan klage på kjendisen, samtidig som han har nok rett til å være rastløs.

Stilt overfor kravene fra publikum, brorens kvaler, media om hennes biseksualitet og de monstrøse forventningene rundt utgivelsen av hennes andre innlegg, søker Angel etter seg selv og forvandler Angel. Der har filmen den rette hensikten, og avslører på glimrende vis det grunnleggende om det drømte livet, men er svært vanskelig å administrere.