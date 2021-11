På randen av tårer ber lederen for COP26 om unnskyldning (video)

Avtalen som ble vedtatt lørdag av COP26 i Glasgow for å fremskynde kampen mot global oppvarming, var ikke enstemmig.

COP26, presentert som avgjørende for å få verden tilbake på banen for global oppvarming, utstedte til slutt en tiår lang klimaavtale lørdag kveld, kalt “Glasgow Climate Agreement”. Seriøs innsats for å kontrollere global oppvarming og dens mest skadelige effekter.

På slutten av den 26. FN-konferansen om klimaendringer var det et vendepunkt da den siste kompromisstalen som ble lagt fram av den indiske delegasjonen ble hardt kritisert av mange land, men av noen ble ansett for å være et balansert og akseptabelt kompromiss.

Den indiske delegasjonen forsvarte spesielt retten til “ansvarlig bruk” av fossilt brensel, mens utkastet til vedtak ba om en rask innsats for å få slutt på kull og ineffektive subsidier til fossilt brensel. En posisjon ble forsvart av Iran.

Etter en full og seriøs runde med samtaler, spesielt mellom Alok Sharma, styreleder for COP26, og de kinesiske og indiske forhandlerne, ble det endelig besluttet å endre et ord i utkastet til beslutning i siste liten. Kull (“fase ut”) ved å redusere bruken (“fase ut”).

Endringen i siste liten som vakte raseri i Sveits var Environmental Integration Group (EIG), men også for EU og flere øystater, som Marshalløyene og Fiji. «Vi uttrykker vår dypeste misnøye med disse svake ordene», sa den sveitsiske forbundsrådmannen Simonetta Sommaruka, som fordømte den siste-minutt-manøveren og tekstens «frimodighet». Hans sinte inngripen ble møtt med høy applaus.

“Jeg beklager dypt”

“Europas rikdom er bygget på kull, men vi vet at kull ikke har noen fremtid. EU, sammen med sine partnere, er forpliktet til gradvis fjerning av kull,” sa Franz Timmermans, visepresident i EU-kommisjonen på vegne av EU. “Dette er en skuffelse, men det bør ikke stoppe oss.”

Lederen for COP26 ba om unnskyldning for måten teksten ble endret på i ekstremisme. «Jeg beklager dypt», sa han og rørte seg til tårer før han stoppet opp.

Alok Sharma kom imidlertid raskt til ro og aksepterte de forskjellige vanskelige samtalene med applaus, med et hammerslag før han markerte …