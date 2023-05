På Roland-Carros avduket Artes sin nye silhuett som veier 35 kg mindre.

I følge en artikkel Paris-turneringen Frankrike av Skriving

På fire måneder gikk Artus ned 35 kg. En kroppsforvandling som komikeren nevnte på sine sosiale nettverk før han dukket opp i Roland-Carros-turneringen 28. mai. Den 35 år gamle komikeren poserte perfekt til fotosamtalen i et sommerlig antrekk før han deltok på en tenniskamp.

23. mai kommenterte Artus sitt imponerende vekttap på Instagram-kontoen sin: bar overkropp, med tatoverte biceps, kunngjorde han stolt at han hadde gått ned 35 kilo på fire måneder. «Ikke bekymre deg, jeg har ikke mistet humoren min fordi jeg har folk som stiller meg spørsmål.»Han kommenterte.

Artes på Roland-Carros 28. mai 2023. ©Thomas SAMSON / AFP

Han var i stand til å oppnå denne bragden ved hjelp av en viss baptist Foy. «Verdens beste trener». «Han er også en gal. Jeg takker ham fra bunnen av mitt hjerte. Han gir aldri opp. Han går hele veien. Jeg elsker ham.», han la til. Når det gjelder treningen hans, flytter produsenten av det nye enmannsshowet til den parisiske sportsklubben Clay i januar 2024.

Den andre store er vekttap

Det er ikke første gang Artes – hvis egentlige navn er Victor-Artes Solaro – har begitt seg ut på et strengt treningsprogram. I 2019 hadde han allerede gått ned rundt femten kilo og betrodde dette under et France 2-segment på programmet «It won’t get out of here» på France 2. «Jeg er 1,82 m, 123 kg og 137 for to måneder siden»Han forklarte.

Hvem møtte kjæresten Sarah på «Dancing with the Stars» i 2016: «Det er alltid noe med filmen, selv om vi antar det. Når det er flere medier, ser vi hverandre oftere. Jeg har folk som kommer bort til meg på slutten av showene og tar bilder. Jeg gikk inn i et show for et år siden hvor jeg var som, «Oh yeah shit.» .så der går jeg, jeg følger vektkurven min på ekte og jeg sier til meg selv, «Nei nei, aldri, du må slutte med det. Dumt».