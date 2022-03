På scenen dedikerer Natalie Marquez en tanke til sin avdøde ektemann (video)

Det var en fryktelig vond test Natalie Marquez Og hans slektninger, siden hans død Jean-Pierre Bernard, 2. mars. Noen dager etter ektemannens begravelse så den tidligere frøken Frankrike styrken til å gå tilbake til scenen, mens stykket hennes «Les Tandens Forces» turnerer rundt i Frankrike. Denne fredagen, 18. mars, i Chauny, Hots-de-France, fant bandet sitt publikum, spesielt for det vellykkede showet. På slutten applauderte og heiet publikum skuespillerne som kom på scenen for å hilse på dem. Et øyeblikk som spesielt berørte enken etter TF1s «1pm»-stjerne unnlot ikke å ta opp telefonen hennes for å forevige scenen. På slutten av «Tontons Forces»-show i kveld, på Soundi, skrev jeg om tittelen på videoen hun la ut på Instagram … «Vi kan høre henne dedikere opptredenen sin til sin avdøde ektemann:» Jean-Pierre for deg! Takk! deg så mye «