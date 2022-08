Bare dager etter utgivelsen av Beyoncés syvende studioalbum, «RENAISSANCE», sangeren Han gikk med på å endre tekstene av sangen «Heated», etter å ha brukt en dyktig slurring.

Nå ber aktivisten og TV-personligheten Monica Lewinsky sangeren endre teksten til en annen av sangene hennes som ble utgitt i 2013.

I en tweet postet på mandag, skrev Monica Lucingi: «Umm, mens vi er i gang… #Nodeark».

Monica Lewinsky hadde en affære med daværende president Bill Clinton da hun var praktikant i Det hvite hus på 1990-tallet. Sexskandalen fengslet media og førte til slutt til Clintons riksrett.

På Beyoncés 2013-sang «Partition» fra hennes selvtitulerte femte studioalbum, synger hun: «Han rev alle knappene mine, han rev blusen min. Han har Monica Lewinsky på kjolen min.»



Aktivisten refererte tidligere Beyoncés tekster i sin Twitter-bio, og refererte til seg selv som en «rapmuse». Senere i et 2014-intervju med Vanity Fair skrev han om saken for første gang på et tiår: «Takk, Beyoncé, men du sier «Det er «Bill Clinton» i kjolen min, ikke «Monica Lewinsky»…»

Monica Lewinsky har sagt at hun ikke offisielt har kontaktet Beyoncé, og sangerens representanter har ennå ikke gitt noen uttalelse angående teksten.