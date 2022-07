På slutten av streiken som truet gasseksporten

Den norske regjeringen grep inn etter at streiken førte til at tre olje- og gassfelt i Nordsjøen ble stengt tirsdag, noe som truet eksporten til Europa.

Den norske regjeringen kunngjorde tirsdag at de har henvist konflikten mellom streikende gass- og oljearbeidere og deres arbeidsgivere til et uavhengig organ. Regjeringen grep inn etter at uttak førte til stenging av tre små olje- og gassfelt i Nordsjøen tirsdag, og mektige norske fagforening Lederne varslet nye streiker de kommende dagene for å sikre bedre lønninger.

«Det er en krig i Europa»

«Den rapporterte forverringen av bevegelsen er svært bekymringsfull i dagens situasjon, energikrisen og den geopolitiske situasjonen, der det er krig i Europa», forklarte arbeidsminister Marte Mjos Persson i en pressemelding. Norsk lov åpner for at regjeringen kan tvinge ledelse og fagforeninger til å rette seg etter vedtak fra et uavhengig organ.

Tirsdag advarte arbeidsgivere om at en forlengelse av streiken som ble kunngjort for lørdag kan redusere produksjonen drastisk, med 56 % lavere gasseksport og et tap på 341 000 fat olje per dag. Norge har blitt Europas første alternativ for gassforsyning ettersom russisk gassforsyning har avtatt etter krigen i Ukraina.