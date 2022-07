På tærne Fall Gutter, hvor finner du den tapte Halo-hjelmen? – Breakflip

I en begrenset periode er det mulig å finne en tapt hjelm på Tiptoes-kartet. Du blir vist posisjonen din i Fall Guys.

Høst gutter så den økonomiske modellen endret seg for noen dager siden da Epic Games og Mediatonic-tittelen nå er helt gratis for alle spillere og er også tilgjengelig på nye plattformer, spesielt på Nintendo Switch, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S.

For å feire denne passasjen, et midlertidig arrangement i forbindelse med Halo-lisensen den er tilgjengelig i en begrenset periode, og under Spartan Trial, navnet på denne begivenheten, er det nødvendig å fullføre utfordringer for å tjene poeng og låse opp ulike belønninger. Blant disse utfordringene er det en som ber om å finne den tapte hjelmen i On the Tip of the Toes. Vi forteller deg hvor du finner den.

Plassering av den tapte hjelmen på tiptoe i Fall Guys

Hvis du leter etter å finne ut hvor den tapte hjelmen er på Tiptoes-kartet for å fullføre utfordringen din, vel, det er relativt enkelt å finne siden det er på begynnelsen av kartet. Gå til den sentrale delen i begynnelsen for å finne hjelmen der. under plattformene i sentrum som forsvinner. For å finne den lettere kan du se følgende video på engelsk, laget av YouTuberen Ubrutt odds.

Vi minner deg på det i forbifarten det er ikke den eneste tapte hjelmen du trenger for å komme deg siden det også er en å finne på kartene svimlende høyder, perkute-dør, oscillerende mål Y issmelting. Ved å skaffe hver av disse hjelmene vil du motta 100 poeng ved å validere den aktuelle utfordringen. Disse poengene kreves for å låse opp visse belønninger, her er hele listen:

Spartansk i hjertet (kallenavn) – 100 poeng

– 100 poeng 200 gratulasjoner – 200 poeng

– 200 poeng SPARTAN (navneskilt) – 500 masker

– 500 masker AI-konstruksjon (mønster) – 700 poeng

– 700 poeng Meowperfect hjelm – topp (kostyme) – 1000 poeng

Til slutt minner vi om at Spartan Trial-arrangementet er tilgjengelig frem til mandag 4. juli, og det Fall Guys er nå gratis på PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S og Nintendo Switch.