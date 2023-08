På tide å fylle på vedkubber og pellets: Prisene stiger igjen

Vi nærmer oss slutten av sommeren, men det er fortsatt ikke tid til å skru på varmen. Dette er gode nyheter for de som varmer med gass og vil spare så mye som mulig. Men for de som varmer med pellets eller bruker vedkubber i åpen ild eller komfyr, er det på tide å bestille.

Prisene på disse drivstoffene stiger faktisk igjen. Allerede i fjor slapp de ikke unna inflasjonen. For pellets begynte prisene å stige denne måneden. Ifølge Valbiom snakker vi om en økning på 3 %. En begrenset økning sammenlignet med 2022, da vi observerte et tall på + 21 % på få måneder.

For ved er økningen mer betydelig. En stuer som handlet mellom 75 og 80 euro før krisen har falt til mellom 90 og 100 euro, avhengig av leverandør. I år har prisen steget til 110 eller 120 €. Prisene har begynt å stige igjen de siste dagene og dette bør fortsette. Så det er nå eller aldri.

For en ny installasjon vil fristen eksplodere

Dersom prisene skulle stige kraftig, kan man si at disse oppvarmingsmetodene vil være mer attraktive sammenlignet med olje eller gass. «Tømmerved blir igjen og vil alltid være billig energi. Det trengs kun 5 kubikkmeter ved for å lagre 1 000 liter fyringsolje, 1 000 kubikkmeter gass, 2 tonn pellets eller 10 000 kWh naturgass. Personlig koster det meg 250 €. Hvem betaler så lite for fyringsolje eller gass?En leverandør fortalte oss på den siste Batibouw-messen.

Dette forblir sant til tross for økningen, men ikke planlegg å raskt installere et system før vinteren. Ordrebøkene er allerede fulle. «Alle prøver å minimere virkningene av krisen med en ny installasjon, men en stor installasjon som en pelletskjel eller vedovn koblet til sentralvarme tar minst 6 måneder eller et år.”, forteller en ekspert.

For en mindre installasjon som henvender seg til en olje- eller gasskjel, er ledetidene selvsagt kortere. Fordelen er at det er enkelt å installere selv, så lenge du er en liten altmuligmann.

For en pelletsovn varierer prisene fra rundt 1000 euro for innstegsmodeller og opp til 4000 euro for de dyreste modellene. For en vedovn snakker vi mellom 2.500 og 7.000 €, avhengig av installasjonen og dens design.