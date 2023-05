Nå er tiden mer enn noen gang inne for å se på strømregningene dine, sammenligne leverandører og gjennomgå en prisplan eller kontrakt.

Faktisk, etter hvert som nye aktører lanseres i fastkontraktmarkedet, tar konkurransen endelig sin toll og presser prisene ned over hele markedet.

Gode ​​nyheter for belgiske familier.

Online sammenligning

Derfor, hvis du har en variabel kontrakt, som flertallet av innbyggerne har sett deres faste kontrakt forsvinne i en krisetid, er det nå på tide å gå til CREGs sammenligningsside for å sjekke det totale beløpet som er planlagt for kontrakten din.

For en Liège-familie som bruker 3 500 kWh elektrisitet per år og 17 000 kWh per år med gass, er den beste premium Mega-tilbudet i dag € 246,84 per måned, for en antatt totalsum på € 2 962,08 per år. Dette er €10 mindre enn under simuleringen vår forrige måned, eller €120 besparelser i løpet av året.