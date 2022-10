På to uker ble midlertidig arbeidsledighet firedoblet: «Bedrifter gjør det ikke for moro skyld»

Det er allerede inngitt midlertidige arbeidsledighetskrav for 41 226 ansatte, en markant økning fra for bare to uker siden, da det berørte rundt 10 000 arbeidere, rapporterte Het Neusblad, Gazet van Antwerp og Het Belang van Limburg mandag.

Siden begynnelsen av oktober kan arbeidsgivere oppgi energipriser som grunn til å si opp vikarer. Allerede har 784 bedrifter tatt steget for totalt 41.226 ansatte i Belgia, ifølge tall fra Onem.

«Bedrifter gjør det ikke for moro skyld. Å kutte eller stoppe produksjonen er drastisk»Ifølge arbeidsøkonom Stijn Baert ved Universitetet i Gent (UGent). «Men de gjør sine beregninger: hva er fortsatt lønnsomt og hva er det ikke? Dette er spesielt et problem for bransjer som konkurrerer med globale selskaper som ikke er utsatt for energikrisen.»

Onem ser imidlertid på dette som en fortsatt beskjeden økning sammenlignet med de midlertidige arbeidsledighetskravene som ble inngitt under pandemien. Da var det over 100 000 personer med midlertidig arbeidsledighet. «Det er en indikasjon på at økonomien står stille og at en eventuell resesjon er i ferd med å inntreffe.»