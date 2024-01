På Toby's Outlet Mall hersker tvil blant kjøpmenn i sentrum: 'Jeg er redd Toby's vil tredobles i størrelse.'

Tubize Outlet Mall, eller TOM for akronymelskere, er komplekset som er planlagt på det tidligere stedet til Clabecq Forges. Med mer enn 800 hjem og 80 dedikerte merkevarer er det mange spørsmål om fremtiden til Beechard City. Foruten navigasjon, som allerede er så kompleks at alle håper på ankomsten av den fremtidige bypass, gjenstår det et annet poeng å vurdere: konsekvensene av TOM for Tubize-handlere. Mellom håp, tvil og frykt venter de på at outletkomplekset skal ankomme og inntar en holdning som St. Thomas, som bare tror det han ser, slik Isabel, undertøyshandleren i sentrum, foreslår oss.

Dusinvis av butikker, 800 boenheter, 6000 kvadratmeter underholdning, 9500 kvadratmeter urbant landbruk…: «Tubize Outlet Mall» vokser frem (video)

«Jeg ser frem til å se resultatene.» Det er den første kommentaren vi får. Sofia er ikke bekymret for kjøpesenteret til solcellebutikken hennes i sentrum. Men selv om arbeidet hennes sannsynligvis ikke vil bli direkte påvirket, bekymrer hun seg for pendling: «Jeg er redd Tubize vil tredobles i størrelse.

Litt lenger unna har Rafael nettopp åpnet en liten butikk, som også selger rabatt- og basketballvarer. Klubbdirektør og akademiskaper, butikken hans ønsker å tillate Tubezis ungdom og fans av oransje fotball. Å skape dette lille merket er fremfor alt å bidra til «Aktiver senteret. Angående ankomsten av Tom, ««Vi er ikke redde fordi butikken vår er designet mer for ungdommen i området.» Men hvis Rafael synes TOM er et godt prosjekt, minner han oss om at Tobys senter ikke bør neglisjeres: «Senteret forblir fokusert, og skal være tilgjengelig for alle«.

Rafael og Julie lanserer en butikk for basketballutstyr. © Dr

For Isabelle, en forhandler av husholdningsapparater, er problemet fortsatt usikkert. Selv om hun tror TOM kan gjøre godt i sentrum, peker hun på mangel på åpenhet om fremtidig merkevarebygging: «Vi vet ikke de fremtidige merkene til kjøpesenteret, hemmeligheten holdes, for å få mer informasjon, dro vi for å se ordføreren flere ganger.Hvis Isabelle ikke er så bekymret for potensiell konkurranse mellom butikken hennes, etablert for 30 år siden, og tilsvarende i TOM, er hun bekymret for naboene, spesielt de som spesialiserer seg på klær. Det er den samme historien for hennes klient Isabella, en frisør på Toby's, som hun hevder at hvis TOM kan tiltrekke seg kunder, kan han «drap«Noen kjøpmenn.

Isabel kommer tilbake til samtalen hun og andre kjøpmenn hadde med ordfører Michel Janoth (anm.). Hun forklarer oss, som medlem av handelsstyret Murad Abdelali (Davy) gjorde i en av våre tidligere artikler, at en blandet økonomisk virksomhet (SEM) vil bli opprettet. Hun vil være ansvarlig for å koble sammen TOM og lokale bedrifter. I tillegg er det planlagt skytteltjenester mellom sentrum og det nye komplekset.

Hos Toby's endret salget og ankomsten av kjøpesenteret organiseringen av butikkene

Mens Isabel går forbi en undertøysbutikk er manageren bekymret for at kjøpesenteret kommer. I likhet med naboene er det usikkerhet, og alt avhenger av tilstedeværelsen eller fraværet av en undertøysbutikk i komplekset.Det vil avhenge av hvilke merker dette nye merket tilbyr, hvis det er det samme som mitt, trenger du ikke bekymre degHemmeligheten er godt bevart, og den eneste måten å forestille seg hvilke selskaper som vil danne TOM er å sammenligne med det som gjøres andre steder som Massmechelen Village.Når man blar gjennom merkene ser det ut til at klær, sko, vesker og annet tilbehør gjør opp totalen av produktene som tilbys. For å se om TOM ville ha fulgt denne trenden, og for dette må vi vente til september 2024, hvis alt går bra.

Isabelle er mellom tvil og håp angående TOM. Vi får se om undertøysbutikken hennes konkurrerer med en annen. © Dr

På slutten av turen møter vi Natasha. Hun driver en butikk for et populært sjokolademerke, og fortalte oss at hun vil åpne en ny butikk i TOM: «Han skulle uansett få en, så det var meg eller noen andreMen Natasha har til hensikt å holde de to butikkene åpne, den ene i Tom og den andre i sentrum: «Jeg tror vi vil se en nedgang i salgsvolumet vårt i ett år, eller et og et halvt år, men så vil det balansere ut.Men hun kritiserer kommunen for å sette vogna foran hesten: «Prosjektet har eksistert i årevis, og det var først nødvendig å revitalisere senteret. Folket i Tubizi har allerede dratt andre steder, og vi må oppmuntre dem til å bli her. Men til tross for denne feilen i tilnærmingen, er Natasha overbevist om at Outlet Mall vil være til fordel for Toby's, spesielt siden «Folk som vil ha en vei ut, det finnes allerede noen«.

En ting er sikkert etter vårt besøk, Tubize Outlet Mall er på alles lepper. Men hvis alle har sin egen frykt, kritikk og forhåpninger, er det fortsatt for tidlig å måle Toms konsekvenser for lokal handel. Vi sees i september 2024…