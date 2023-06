På Twitch, en ny måte å tjene penger på med spesielle meldinger

Ved å ikke gjennomgå policyen for inntektsdeling med streamere, gir Twitch streamere en ny sjanse til å tjene mer penger fra seerne, enten de er i deres datamaskin eller hans smarttelefon. For øyeblikket er Hype Chat begrenset til Twitch-partnere.

Konsolider deg mot konkurrentene

I løpet av de siste ukene har Twitch møtt hard konkurranse fra en nykommer på markedet, Kick. Den nye strømmeplattformen har allerede signert saftige allianser med noen av de største stjernene på den lilla siden, som den kanadiske xQc eller Amouranth. I møte med aggressiv konkurranse, lanserer Twitch en ny måte for skapere å øke inntektene på. Derfor lar Hype Chat seerne betale for meldinger som skal festes til toppen av chatten under en direktesending og i en begrenset periode.

Hype Chat-verktøyet sitter sammen med andre alternativer for inntektsgenerering. ©Twitch

Twitch forklarer i detalj hvordan det fungerer. Seere kan betale mellom $1 og $500, med et minimumsbeløp på opptil $100, for å se meldingen din. Kanaleieren kan konfigurere dette alternativet. Jo høyere beløp som betales, jo flere ekstra fordeler vil seeren ha. For eksempel kan innlegget ditt forbli festet lenger, kan inneholde flere tegn, eller kan dra nytte av mer tilpasning.

Trakasseringssikkerhet

Så Hype Chat fungerer ikke som fremhevede meldinger med strengprikker. Her vil en person kunne betale i sin lokale valuta uten å bruke Bits. For øyeblikket er funksjonen kun reservert for Twitch-partnere, det vil si kanaler som har fått Partner’s Way-merket ved å strømme, i 30 dager, i 25 timer over 12 forskjellige dager og foran et gjennomsnitt på 75 seere. Fordelingen av inntekter fra Hype Chat er den samme som for abonnementer: 70 % for streameren eller streameren og 30 % for Twitch.

Når Twitch-chat er hva det er, planlegger selskapet beskyttelsestiltak for skapere og skapere, som vil bli lagt til de siste tilleggene i dette riket, for eksempel tagger for voksent innhold. Ord som er utestengt av Twitch og kanalmoderering vil ikke være tillatt i en Hype Chat-melding, personer som er midlertidig utestengt eller utestengt fra en kanal vil ikke kunne sende en Hype Chat-melding. AutoMod analyserer først meldingene. Betalingen av en Hype Chat er ikke fullført før boten har akseptert meldingen. Moderatorer og streamere kan velge å løsne innlegg hvis de finner dem støtende eller spam.