På Union kom Smolders og Nielsen spilte

Unionen formaliserte denne søndagen en ny rekrutt som vil ta hans plass på benken: Tim Smolders, en tidligere spiller i Charleroi og spesielt Club Brugge, som blir Karel Gerrards assistent neste sesong.

41-åringen var inntil nylig direktør for Brugge ungdomsskole.

«Tim vil være min T4»Gerards forklarer at han allerede har Bart Meerd og Artur Kobit på sin side. «Han vil dele sin erfaring med oss ​​og veilede ungdommen. Han vil være bindeleddet mellom U18- og ungdomsakademiets håpefulle og førstelaget. Ungdommen. Tim Smolders har en ganske komplett profil og vi følte i våre samtaler. På samme måte side.»

Formaliteten kom dagen etter at Unionen ble trukket på treningsplassen til Brighton, en annen klubb i hendene på Tony Bloom. Overfor et lag som endte på niendeplass i Premier League, men som bare spilte det første vennskapsmøtet i produksjonen, sto innbyggerne i Brussel opp mot engelskmannen før de tapte på straffe (0-0, tape til 5-4).

«Jeg tar en positiv beslutning fra denne helgen, Gerrards analyse. Sportslig spilte vi en god kamp, ​​godt organisert mot et godt Premier League-lag. Intensiteten var der og laget klarte det. Vi spilte i 3-5-2, men kunne endre systemet i de to siste vennskapskampene (red.anm.: mot Sporting Portugal og mot Feyenoord Rotterdam). Jeg ønsker fortsatt å teste spillere på forskjellige nivåer for å se hvordan de reagerer. Forberedelse til å prøve disse tingene.»

Selv om Wanseer og Adingra starter sammen i angrepsfronten, kan Union-supportere ha blitt overrasket over å lese Caspar Nielsens navn på innbytterlisten. I påvente av overføringen spilte ikke dansken i noen av Unionens tre første vennskapskamper. Hos Brighton fikk den 28 år gamle defensive midtbanespilleren 45 minutter spilletid. «Fra starten av har jeg alltid hatt et veldig godt forhold til Casper.Treneren hans kommenterer. Vi snakket mye om situasjonen hans, og vi ble begge enige om at hvis ting ikke gikk, ville han spille med oss ​​fordi han fortsatt var under kontrakt i Union. Han fikk 45 minutter, og hvis tilstanden hans ikke endret seg innen da ville han definitivt spille i neste vennskapskamp.

Med Cameron Burtas på nummer 8, sparte Nielsen ingen innsats, og byttet ofte lagkamerater og hentet mange baller. «Han er i god fysisk form og har et stort ønske om å spille. Karel Gerrards avslutter. Jeg ble ikke overrasket over prestasjonen hans, siden jeg har sett ham hver dag på trening. Det viktigste for ham er å kjede kamper.»

Neste opp kommer denne onsdagen med en tur til Algarve for å møte Sporting Portugal (20:30).