På vei mot en forsoning mellom Tedesco og Courtois?

Thibaut Courtois ble nominert til tittelen årets beste keeper og han kunne regne med sterk støtte under avstemningen.

Til tross for nylige spenninger mellom Domenico Tedesco og målvakt Thibaut Courtois, valgte Red Devils-treneren å stemme for Courtois for tittelen Årets FIFA-målvakt i 2023. Selv om Courtois ble inkludert som årets beste keeper, vant han tittelen årets beste keeper, som ble vunnet i år av Manchester Citys brasilianske Ederson, etter argentinske Emiliano Martinez året før.

Ederson fullførte en historisk trippel med City forrige sesong, og vant det engelske mesterskapet, FA-cupen og Champions League. Bortsett fra Ederson og Courtois var også marokkaneren Yassin Bounou fra Al-Hilal i Saudi-Arabia blant kandidatene.

Ved siden av Thibaut Courtois, annonsert tidligere på kvelden, er også Edersons lagkamerat Kevin De Bruyne på Sky Blues med i årets lag.

Tilbake til juni?

Vi håper Thibaut Courtois kan legge til side de siste kontroversene de siste månedene og komme seg etter skaden snart. På sin side tok Domenico Tedesco helt klart et steg videre ved å stemme på den belgiske målvakten.