Pacific Drive – Gamescom forhåndsvisning

Under denne Gamescom 2023 fikk guttene fra Ironwood Studios oss Omtrent en tjue minutters presentasjon av Pacific Drive.

Bryt ting ned

Omtrent (vi vet at du vil legge alt i bokser), kan det kalles Pacific Drive Biloverlevelsesspillet er overstrødd med useriøse elementer. Der kjører vi en slags gammeldags familiestasjonsvogn som er fullstendig pimpet ut til å takle alle slags odds i et øde område hvor regjeringen ikke gjør særlig katolske inspeksjoner (og uunngåelig ser ut til at alt går dårlig for Peanut). Målet med spillet er enkelt: overlev og fyll vesken din med all slags tyvegods for å gå videre.

Originaliteten til banen ligger i bilen, som ser ut til å være en sann forlengelse av karakteren hans. Kassen er ideelt brukt til å reise fra ett punkt til et annet, men fremfor alt er det nyttig for deg å rømme fra store monstre som ikke er veldig praktiske.

Rollin» Rollin» Rollin»

En spesiell merknad til detaljene i bilen: Når du sitter bak rattet, kan du nyte hele cockpiten. Og det handler ikke bare om å se bra ut, da den må samhandle med alle komponentene i bilen under reisen. Mens du kjører, må du ofte fjerne øynene fra veien for å skanne et kart, skifte gir (revers eller forover), eller bære ressursene dine.

Pacific Drive lar deg gå ut av bilen når som helst for å utforske hjemmene Eller andre forlatte bygninger på tærne hans for å bryte ting ned for å høste betydelig marg.

Øk turen min

Mellom de to turene: Reparer bilen din og gå tilbake til garasjen for å oppgradere den med byttet ditt. Tilpasning er veldig interessant da du kan endre mange komponenter i bilen.

Et annet viktig poeng å fremheve er: Pacific Drive tilbyr en veldig tiltalende post-apokalyptisk roadtrip-stemning.

Hvis økten vår er kort, fanger emnet oppmerksomheten vår og får oss til å ønske å prøve den i lengre økter. Vi sees i 2024 for spillets utgivelse!