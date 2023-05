PacWest stupte etter å ha kunngjort et fall i innskudd

(Reuters) – Den amerikanske banken Bacoist sa torsdag at innskuddene deres falt forrige uke og pantsatte flere eiendeler til Federal Reserve for å øke lånekapasiteten, og sendte aksjekursen ned 28,78 % i tidlig handel på Wall Street. .

I kjølvannet falt Citizens Financial, KeyCorp, Comerica, Zions og Western Alliance Bancorp 1,89 % til 3,43 %. S&P Banking-indeksen falt 1,74 prosent.

Backoist så innskuddene sine falle med rundt 9,5 % i uken som endte 5. mai, sa banken, og la til at flertallet av disse utstrømningene skjedde etter nyhetsrapporter om at banken vurderte strategiske alternativer.

Banken indikerte også at den var i stand til å kompensere disse uttakene med kontanter i sin besittelse.

«Vi har bidratt med ytterligere eiendeler som sikkerhet for lån, for å øke vår likviditetsposisjon for potensielle kontantstrømmer (fra kunder),» la Baquist til i et av dokumentene.

«Det faktum at PacWest må fortsette å forsikre markedet er negativt… Investorer har sett banker i det siste hele tiden måtte komme med tillitsfremmende uttalelser, noe som tyder på at det er problemer for dem å gjøre det,» sa han. Rick Meckler, partner, Cherry Lane Investments.

Bekymringene for stabiliteten til mellomliggende banker har blitt dypere de siste dagene, med investorer som straffer selv tilsynelatende solide institusjoner.

Siden oppstarten har PacWest tapt nesten 40 % på aksjemarkedet. Tittelen falt til sitt laveste nivå torsdag etter kunngjøringen om et mulig salg av strategiske eiendeler.

(Nikit Nishant, med Shristi Ashar i Bangalore, forfatter av Noor Zainab Hussain, fransk versjon av Laetitia Volga, redigering av Jean-Stephan Bros)