Paddy skal utvide elektrolysekapasiteten i Nolway for å nå hydrogenmålet på $ 1,5 / kg

Paddy utvider sin elektrolysekapasitet i Herya, Norge, som er nøkkelelementet for å levere hydrogenprismålet på 1,5 dollar / kg satt for kapitalmarkedsdagen i januar 2021.

Dette skyldes selskapets økonomiske vekst i segmentet drivstoff og elektrolyse sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Utvidelsen av elektrolyseproduksjonen gir rom for store prosjekter ved å opprette et helautomatisk produksjonsanlegg.

Byggeprosessen sies å være i rute med Nell, som for tiden ønsker å installere og verifisere avansert teknologi og installert utstyr.

Det forventes å fullføre produksjonen i 3. kvartal 2023.

John Andre Locke, administrerende direktør i Paddy Company, sa: “Vi er forpliktet til det langsiktige potensialet i den grønne hydrogenindustrien og bekrefter våre sterke vekstutsikter.

“2021 vil bli et minneverdig år for bransjen, og selv om vi må se på 100 MW + -prosjektet fra i år, vil det ta mer tid å stenge store bestillinger mens vi venter på at viktige offentlige finansmekanismer skal komme.

“Med det nye produksjonsanlegget i Herya tror vi at rismasse er godt egnet til å dra nytte av disse mulighetene med vår dokumenterte merittliste, markedsledende posisjon og globale distribusjons- og utførelsesmuskel.”