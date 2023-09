Paint får et verktøy for fjerning av bakgrunn

Microsoft har gitt ut en ny versjon av Paint for Windows 11. Den tilbyr en viktig ny funksjon. Programvaren er beriket med et verktøy for fjerning av bakgrunn.

Det er nå mulig å bruke Windows 11 Paint-applikasjonen for å fjerne bakgrunnen til et hvilket som helst bilde. Denne fremgangen er ganske lik en av de mest populære funksjonene i Adobe Photoshop. Det er imidlertid én avgjørende forskjell: Microsofts løsning er helt gratis.

I henhold programvaregiganten, er denne nye funksjonen en av de populære forespørslene rundt de forventede forbedringene i Paint. Det er et nyttig verktøy når du vil fjerne uønskede bakgrunnsobjekter. Det er også en tilnærming som gjør det enkelt å få et gjennomsiktig bilde.

Hvis du vil prøve denne nye funksjonen, må du laste ned og installere den nyeste versjonen av MS Paint fra Microsoft Store. Oppmerksomhet Microsoft retter seg for øyeblikket mot Windows Insider-programbrukere registrert i DEV- eller Canary-kanalen. Det nye verktøyet er tilgjengelig i Microsoft Paint versjon 11.2306.30.0.

Så operasjonen er veldig enkel. Når bildet er lastet opp, klikker du bare » fjern bakgrunn » på verktøylinjen. Det er også mulig å velge bare ett område av bildet hvor denne transformasjonen skal brukes.

Windows 11, her er prosedyren for å gjenopprette dette bakgrunnsfjerningsverktøyet i Microsoft Paint uten å være en del av Windows Insider-programmet.



Vær oppmerksom på at det er mulig å prøve denne nye versjonen av Paint uten å være en del av det interne Windows-programmet. For å gjøre dette må du gå til denne adressen med nettleseren din.

https://store.rg-adguard.net/

Velg deretter «ProtuctId» fra rullegardinmenyen til venstre.

Lim inn følgende alfanumeriske kode i tekstboksen: 9PCFS5B6T72H

I listen til høyre velger du «Rask» og bekreft.

I listen som vises er filen du leter etter:

Microsoft.Paint_11.2306.30.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe.msixbundle.

Størrelsen er omtrent 60 MB, når den er lastet ned er alt du trenger å gjøre å kjøre den for å oppdatere Paint.

Vær oppmerksom på at denne filen er lastet ned via en Microsoft HTTP-server som ikke er sikker. For den alfanumeriske koden som brukes, er det koden som finnes i MS Paint-nedlastings-URLen i Microsoft Store.