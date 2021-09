Pakistan er rasende over at Storbritannia har trukket seg ut av turen på grunn av psykiske bekymringer

England har blitt anklaget for “unnskyldning” og “medlemsbrudd i cricket -brorskapet” etter å ha avlyst en tur til Pakistan neste måned på grunn av bekymring for spillernes psykiske helse.

Beslutningen fra England & Wales Cricket Board var forventet, men møtte voldsomt sinne i Pakistan.

Resultatene er som følger Turen til New Zealand ble brått avlyst Bare minutter før åpningskampen i Rawalpindi forrige uke på grunn av frykt for sikkerhet for Pakistan.

ECP -styret møttes mandag og bestemte seg for å avlyse turen neste måned og er kanskje ikke det “beste produktet” for Twenty20 World Cup, og spillerne som bryter Bekymringer om isolasjonsregler for Ashes -tur.

Pakistanske tjenestemenn kjøpte ikke den forklaringen Påpekte at spillerne brukte mer enn to måneder på å kvele cob -bobler i Storbritannia i fjor sommer, da epidemien var på topp, reddet den ECP fra å miste millioner av pund i kringkastingsinntekter.

Twenty20 -serien og kvinneturné i Rawalpindi ble organisert som en Thanksgiving og var opprinnelig planlagt til januar, men ble utsatt tilbake til oktober på grunn av en travel timeplan.

Sikkerhetsordninger ble signert etter samtaler med den pakistanske regjeringen og de 4000 bevæpnede soldatene som vokter teamet var garantert. Til tross for økende bekymring for Talibans okkupasjon av nabolandet Afghanistan, endret situasjonen seg da etterretning ga New Zealand -regjeringen at teamet deres ville bli angrepet på fredag.

ECB ble informert om den samme etterretningen før de tok avgjørelsen mandag.

“Den mentale og fysiske helsen til våre spillere og støtteapparat er vår viktigste prioritet, og vi er klar over de økende bekymringene for å reise til området i tiden vi lever i. ECP -rapporten sier.

ECB bekreftet sitt engasjement for å reise til Pakistan i 2022, men forholdet har forverret seg og sikkerheten vil dominere turen.

PCB -president Ramis Raja skrev på Twitter: “Skuffelse i England, avvik fra deres engasjement og fiasko når det er nødvendig med medlemskap i deres cricket -brorskap.” Vi vil overleve Insha Allah. Det pakistanske laget må reise seg for å bli det beste laget i verden

Raja sa senere Sky Sports: “Det er på tide at Storbritannia kommer oss til hjelp … dessverre er det skuffende fordi det kan ha en dominoeffekt.” Han la til: “Det vi ofret forrige sesong for å hjelpe England i regjeringssituasjonen ser ut til å ha vært bortkastet, så vi lærte en tøff leksjon.”

Turen til England var mer symbolsk enn viktigheten av cricket. Det blir Englands første turné i Pakistan siden 2005, og blir sett på som et sentralt skritt for turnélag tilbake i De forente arabiske emirater etter mer enn et tiår etter terrorangrepet på Sri Lanka i 2009. Styret frykter at Pakistan Cricket -turnéen i Australia i februar også blir avlyst. Australia har ikke turnert i Pakistan siden 1998.

I mellomtiden, Telegraph spill Englands T20 -serie med fem kamper i Vestindia i januar gikk en uke fremover. Serien var opprinnelig planlagt å finne sted fra 28. januar til 5. februar, men den første kampen på den første over -turen i Vestindia spilles 6. februar, så England T20 -serien spilles i Karibia kort tid etter asken . Så ingen av testteamet deres vil være på tur.

Andre steder ble sikkerheten forsterket for tirsdagens tredje en-dagers landskamp mellom engelske kvinner og newzealandske kvinner på Uptensteel County Stadium i Leicestershire etter at det ble offentliggjort en “truende e-post” relatert til turister.

Spillet var fortsatt planlagt å finne sted klokken 13.00, selv etter at teamet undersøkte bombetrusselen mot hotellet og mente det ikke var troverdig.

New Zealand Cricket-talsmann New Zealand Cricket-talsmann mottok en truende e-post om New Zealand mandag kveld. En talsmann for cricket i New Zealand sa at selv om den ikke spesifikt nevnte White Ferns, ble den seriøst behandlet, undersøkt og ikke ansett som troverdig.

“Hvite bregner har nå ankommet Leicester, og som en forholdsregel har sikkerheten rundt dem blitt økt.”