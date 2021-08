Pakistans statsminister Imran Khan har sagt at Taliban har brutt slaveriet

Pakistans statsminister Imran Khan har kalt Taliban “for å bryte slaverikjedene” og ba om sinne fra lokalbefolkningen fanget i Afghanistan.

Et døgn etter at Taliban erobret Kabul og presidentpalasset, forårsaket det forvirring og frykt blant lokalbefolkningen som flyktet fra den internasjonale flyplassen og holdt seg til hjulene på et avgangs amerikansk militærfly.

En urovekkende video som ble sirkulert på nettet viste at noen menn døde da et av de avgangende flyene tok av.

Ved lanseringen av den første fasen av den nasjonale nasjonale læreplanen på skoler i Pakistan sa Khan at det var verre å akseptere andres kultur enn ekte slaveri. Han sa: “Når du godtar noens kultur, tror du at den er overlegen, og du blir avhengig av den.”

Han la til: “Du tar en annen kultur og blir psykologisk underdanig. Når det skjer, husk at det er verre enn ekte slaveri. Det er vanskelig å bryte kjedene av kulturelt slaveri.

Khan sa om Taliban i Afghanistan: “Det som skjer nå i Afghanistan er at de har brutt slaveriets trelldom.”

For to dager siden flyktet den tidligere afghanske presidenten Ashraf Ghani fra landet etter at Taliban inntok hovedstaden. Det var massiv usikkerhet i Kabul og andre deler av landet, med hundrevis som prøvde å flykte fra landet.

De Washington Post Det er funnet menneskelige levninger i hjulbrønnen til et fly fra det amerikanske luftvåpenet som tok av fra Kabul flyplass mandag.

Overfylt bilde av hundrevis av afghanske borgere på et fraktfly fra US Air Force gikk viralt på internett.

Aktivister ble rasende da tusenvis av amerikanske militære hunder og amerikansk militærpersonell ble evakuert da tusenvis entret flyplassen for å unnslippe Taliban -regjeringen. Pentagon -tjenestemenn har bekreftet drapet på to bevæpnede menn etter at amerikanske tropper åpnet ild mot amerikanske styrker.

Afghanistan luftrom er stengt for kommersielle fly.

I mellomtiden kommenterte en bruker Mr. Khans kommentarer: “Playboy fra gamle år … denne mannen har haken til å snakke om kultur.”

En annen kommenterte: “Pakistans statsminister bør gå tilbake til skolen for å lære om Afghanistans historie … Jeg burde fortelle feil informasjon.”

Dagen etter at Taliban tok makten i det sørasiatiske landet, sa Kina mandag at de var klare til å knytte et “vennlig forhold” til Taliban, rapporterte AFP.

Reuters, Siterer to anonyme kilder, sa tirsdag at Tyrkia hadde forlatt planene om å forlate Kabul flyplass etter at amerikanske styrker trakk seg fra Afghanistan, men var “klar til å gi støtte hvis Taliban krevde det”.