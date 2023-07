Pakken ser også prisfall, inkludert den populære DJI Mini 3 Fly More-dronen

Spar stort på sommersalget 2023! DJI Mini 3 Fly More Pack reduserer prisen med 22 %. Ta fantastiske 4K HDR-bilder med dynamiske og kreative flymoduser.

Redaksjonen til Europe 1 var ikke involvert i produksjonen av denne artikkelen.

DJI Mini 3 Fly More Pack går fra €938 til €736, en reduksjon på 22 % under sommersalget 2023.. Få bestillingen din i morgen med Prime Express-levering. Pakken er komplett og inkluderer DJI Mini 3 Fly-drone, DJI RC-fjernkontroll, to ekstra batterier, en ladehub, en transportbag og reservepropeller. DJI Mini 3 Fly More er en ultrakompakt og ultralett drone som enkelt foldes sammen og kan bæres hvor som helst med en vekt på 248 gram. Ta bilder i 4K HDR med eksepsjonell kvalitet, realistiske farger, høye kontraster og presise detaljer. Nattmodus lar deg ta bilder i dårlig lys. Når det gjelder autonomi, kan DJI Mini 3 Fly More fly i opptil 38 minutter. 18W hurtiglading gjør at dronen kan lades helt på tre timer.

DJI Mini 3 Fly More-dronen er tilgjengelig for mindre enn 750 euro

DJI Mini 3 Fly More er fullpakket med smarte funksjoner for dynamiske og kreative bilder. Med QuickShots får du tilgang til forhåndsprogrammerte flymoduser for fantastiske filmeffekter. Ekte vertikal skyting lar deg skyte vertikalt ved å rotere gimbalen. DJI RC-fjernkontrollen inkluderer en skjerm for å kontrollere dronen uten å bruke smarttelefonen. Videooverføring opp til maksimalt 10 kilometer er stabil og pålitelig. DJI Mini 3 Fly More er en flott startmodell. Men dronen er rettet mot middels og erfarne brukere. Takket være denne reduksjonen på 22 %, er det nå eller aldri til en røverpris!

