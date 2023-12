Palais Stoglet åpner dørene nesten for deg

Den vakreste utstillingen som for tiden er dedikert av Museum of Art and History ved Cinquantenaire til Joseph Hoffmann (1870-1956) har allerede tatt for seg mesterverket til den store arkitekten og designeren, Palais Stoclet, som ligger på toppen av Avenue D. Tervueren i Brussel. Der kan du beundre en stor modell omgitt av fotografier og tegninger. Men dessverre, siden baronesse Annie Stoglet døde i 2002 i en alder av 94 år, har familien Stoglet fortsatt ikke fått besøke palasset. For eksempel kan vi drømme om dette palasset ved å huske hva en besøkende hadde å si om det i 1912. : «Dette huset tilhører ikke noe dagligdags, flyktig eller hverdagslig. Da han nådde den store salen til Paonazzo-møbler i marmor og palisander, senket besøkende ufrivillig stemmen. «

Fra midten av desember, takket være et vakkert tillegg til Hoffman-utstillingen laget i et stort rom med scener av firkantede søyler som minner om den grønne marmoren forestilt av Johnny Lea, kan for første gang en del av palasset tas med på en virtuell omvisning . Fra byrået Tramnovelle.

Landskap forestilt av Tramnovel Agency som fører til ©A film. Coyote city og urban.brussels

Palais Stoclet er hundre år gammelt, men er stengt

Det lar deg utforske en del av interiøret til Stoglet-palasset som eksisterte mellom 1911 og 1918 (så vi presenterer ikke dagens situasjon, vi nevner bare) Gå inn gjennom inngangspartiet, den første hallen, skogen av marmorsøyler, spisestuen med tre kjente Klimt-mosaikker, musikkrommet med pianoet, den røde hånden Vi er invitert til å oppdage stoler etc. For denne rekonstruksjonen jobbet eksperter fra en rekke fotografier og planer.

Verdensarv

Stoglet-palasset har vært inkludert i den mest lukkede listen over noen av Brussel-bygningene som er inkludert som UNESCOs verdensarvsteder siden 2009, og er fortsatt lite kjent for allmennheten. Denne utstillingen heter Stoglet 1911 RestaureringMed ordets doble betydning Restaurering Det er å gjenoppdage palasset for et århundre siden, men med denne filmen på en eller annen måte «gi tilbake» til Brussels befolkning.

Hoffmann-utstillingen pågår på Kunst- og historiemuseet

Virtuell rekonstruksjon er et resultat av arbeid som okkuperte et team av eksperterurbant område. Brussel og ULB Arkitekturfakultetets AllCe Lab. «Vi fant palasset akkurat slik Suzanne Stevens og Adolphe Stoglet hadde drømt det,» De sier.

Søyler ved inngangen til projeksjonsrommet inneholder en rekke dokumenter og fotografier av skapelsen av dette mesterverket, og hver besøkende mottar en omfattende brosjyre om palasset, dets kunstverk og kunstnerne knyttet til det.

Restaureringsarbeidet vil fortsette med fremtidig digitalisering av tomter, tjenesterom, hager og originale kunstsamlinger.

baby Et første skritt i riktig retning.

Stocklet-arvingene motsto denne rekonstruksjonistiske distribusjonen en tid, og så på den som et angrep på eiendomsrettigheter og privatliv. Men en avtale ble til slutt oppnådd til tilfredsstillelse for Anz Persoons, Brussels utenriksminister med ansvar for kulturarv.Et første skritt i riktig retning.» Etter Brussel-regjeringens skjønn forblir spørsmålet om å åpne Stoglet-palasset for publikum i omtrent ti dager i året uløst. Ingen ønsker å sette bygningen i fare ved å la den stå åpen for offentligheten.

«Stoclet 1911» i Josef Hoffmann-utstillingen, Museum of Art and History, Cinquantenaire, Brussel, frem til 14. april.