«Palasset», Roman Polanski druknet på filmfestivalen i Venezia

Torsdag kveld, hvis Luc Besson er ute av kampen hundemann, mens forfatteren av konkurransen ble frikjent for alle voldtektsrelaterte anklager av de franske domstolene, gjaldt ikke det samme for Roman Polanski. Fortsatt truet med utlevering til USA, reiste den fransk-polske filmskaperen tilsynelatende ikke til Lido. Hvis han bor i Paris i dag, har han et rom i Gstaad, Sveits, hvor han satt i husarrest, hvor filmskaperen spilte inn sin siste film. SlottUtgitt utenfor konkurransen på Lido lørdag kveld.

Flere filmer

Utover kontroversen med å velge Polanskis siste film på en festival som allerede har vært vertskap for den Jeg har skylden Det er trist å se ham miste beste filmskaper i konkurransen i 2019, han er forfatteren Chinatown Eller Pianist, med en utrolig tung burlesk komedie, kommer langt til kort. Vi vet ikke om fløytene som møtte filmen fredag ​​kveld var for voldtektstiltalte Polanski eller regissøren.

Produsert av Roy og Polish Film Company Slott Viser et velstående internasjonalt samfunn samlet i et slott i de sveitsiske alpene på nyttårsdag 2000. Vi er russiske mafiosoer og deres blonde bimbos, en fransk markis (Fannie Ardant) og den tamme hunden hennes, en gjeng hyperaktive gamle damer og plastikkirurgen deres, Donald Trump (Mickey Rourke), en 22 år gammel milliardær (John Cleese). ) og hans En superrik amerikansk svindelmann med den falske luften til en ung nylig feit kone. Lederen (Oliver Masucci) løper til venstre og høyre for å imøtekomme alle deres ønsker.

Roman Polanski på settet til «Palace». © DR

Foruroligende vulgaritet

Medforfatter med polske Jersey Skolimowski, Slott Grove situasjoner, karikaturfigurer og vegger av evig vulgaritet hoper seg opp mellom skatologi, grovsofobi og umotivert uhøflighet. Neste, Penny HillDet er topp… for ikke å snakke om sekundære eller tilbakevendende skuespillere…

Roman Polanski drømte utvilsomt opp en satire over de superrike på en måte Uten filter Av svenske Ruben Ostlund (Palme d’Or 2022), fødte den aldrende filmskaperen, som feiret sin 80-årsdag, en gammelmannsfilm som ser like gammel ut som karakterene. Og det ender med et bilde – kanskje hans siste film – av en barnslig klagesang over sine kritikere.

Slike kunstferdige skipsvrak, dette valget Slott Det virker uforståelig. Ellers vil det bli vist støtte til Roman Polanski fra Mostra. En film som snart er å finne på belgiske lerreter, ettersom den er kjøpt.

Mickey Rourke som en gjeng a la Donald Trump i Roman Polanskis «The Palace»… ©DR

Slott Komedie Av Roman Polanski vise Roman Polanski og Jerzy Skolimowski Fotografering Pavel Edelman Musikk Alexandre Desplat lovgivende forsamling Hervé de Luz med Luca Barbareschi, Mickey Rourke, John Cleese, Fanny Ardant… Varighet 1h40