Pamela Anderson: Hennes uimotståelige nye bilder blir virale

Laget til et sexsymbol og deretter dratt gjennom gjørmen. Pamela Anderson I en alder av 56 bestemte hun seg for å få en makeover. Symbolet på 1980- og 1990-tallet er nå A En sminkefri livsstil Og unyansert, og hennes nylige blikk på den røde løperen har blitt rost av stjernene.

Pamela Anderson, Museum of Nature

Skuespiller fra nå avBaywatch Blir et moteikon. Pamela Anderson ble faktisk valgt av merket Proenza Schouler Må være et museum. New York House fanget begivenheten og skapte en film uten kunstgrep som skapte en sensasjon. Den tidligere lekekameraten har slått hardt igjen og bildene er inne Det har gått viralt I sosiale nettverk.

Pamela Anderson oppmuntrer Internett-brukere: «Takk for at du gjorde det akseptabelt»

«Naturlig skjønnhetsrevolusjon Offisielt lansert. Pamela Anderson, midt i moteuken, var så stresset og positur, og denne damen dukket opp og satte seg ved et bord med ingenting i ansiktet. Jeg er så inspirert av denne handlingen av mot og opprør», roser han.Skuespilleren Jamie Lee Curtis skrev under et stjernespekket besøk til Paris Fashion Week i oktober i fjor.