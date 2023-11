Påmeldingslisten for WEC – 2024-sesongen er sluppet

2023 World Endurance Championship-sesongen har vært episk, og den neste bør bli enda mer. I formiddag la ACO ut påmeldingslisten for den 12. sesongen i FIA WECs historie. 37 biler er ventet, 19 i Hypercar og 18 i LMGT3.

Med unntak av noen få piloter er det tydelig at vi har truffet prognoselisten vår i mål. Legg merke til tilstedeværelsen av en tredje Ferrari 499P i den fremste kategorien, godt og vel oppført under AF Corse-banneret, og fraværet av Vanwal Vandervel 680.

I LMGT3 ble ikke Audi og Mercedes valgt ut. Men nok lange taler, her er den etterlengtede listen over utfordrere for 2024 WEC-sesongen.

«Neste sesong vil markere historien til utholdenhet, og historien til motorsporten som helhet. ACO-president Pierre Fillon kommenterer. Verdens største bilprodusenter skal konkurrere i åtte løp med unike kretser som utgjør mesterskapet. Innsatsen er høy i en hyperbil som LMGT3. »

«Fra ett år til det andre fortsetter FIA World Endurance Championship å gå fra styrke til styrke, Richard Mille, styreleder for Endurance Commission ved FIA, nevner rollen hans. Mesterskapet fortsetter å utvikle seg. 2023 blir nok et nøkkelår, hvor hyperbilklassen når sitt fulle potensial med 19 påmeldinger fra ni forskjellige produsenter. I tillegg, for første gang i historien, vil WEC bestå av to klasser, som hver drar nytte av bidrag på toppnivå. Neste sesong markerer et nytt kapittel for GT-racing, med biler basert på GT3-teknologiplattformen, FIAs mest suksessrike kunderacingklasse, og som bringer et bredt utvalg av merker og modeller til WEC. »

«Antall deltakere i Hypercar eller LMGT3 understreker den kontinuerlige veksten til FIA WEC, og jeg vil gjerne takke alle våre produsenter og team for tilliten til oss, Legger til Frédéric Lequin, generaldirektør for WEC. Med en påmeldingsliste som inkluderer 19 hyperbiler og 18 LMGT3-er som representerer 14 forskjellige produsenter, gjenspeiler den gullalderen for utholdenhetsracing vi opplever for tiden. Neste sesongs kamper på banen vil være ekstraordinære, og det som er spennende er at vi utvider kalenderen vår til åtte løp, slik at enda flere fans kan nyte handlingen. »