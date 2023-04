Panerai instrumenttid

klokker

Nyhetene er den logiske fortsettelsen av presisjonsinstrumentene designet frem til 70-tallet for hæren.

Hus grunnlagt i 1860 i Firenze, panerai har i flere tiår vært leverandør av presisjonsinstrumenter til den italienske marinen. Klokkene som dukket opp i denne perioden, de legendariske Luminor og Radiomir, utstyrte først kommandosoldater med froskemenn.

De forble beskyttet av militær hemmelighold frem til 1997, da merket ble kjøpt av Richemont (Cartier, IWC, Baume & Mercier, etc.) og lansert på det internasjonale markedet. Oppkjøpet av den mektige urmakergruppen tillot Panerai å etablere seg i Sveits og ha en produksjon der for å utvikle og produsere sine egne mekaniske urverk.

Forrige måned løftet Watches and Wonders-paraden i Genève sløret for kreasjonene til det gamle florentinske huset. Deres fellestrekk? De tilbyr en fordypning i fortiden for elskere av autentisitet og historiske stykker. De nye Radiomir Otto Giorni-referansene vil garantert forføre deg: vintage-estetikk, en retroånd og en åtte-dagers kraftreserve på en mørk brun eller blå gradientskive. Panerai hyller den første prototypen fra 1937: med en diameter på 47 mm hadde den ekstreme dimensjoner for tiden, men avgjørende for god sikt i det ofte turbulente vannet i militærhavner.

Deretter gjorde den konstante forbedringen i robusthet, tetthet og enkel lesing det til det offisielle verktøyet for marineoppdrag. Patinaen til den nye Otto Giorni i eSteel (laget av opptil 95 % resirkulert stålskrot) er assosiert med de emblematiske elementene til Radiomir: puteformet veske, fine ledningsører og en «sandwich»-skive som forbedrer lysstyrken til tall og indekser. Sistnevnte, som består av to overlagrede plater, animerer også Radiomir Quaranta, hvis dimensjoner er redusert til 40 mm.

Tykkelsen på bare 10,15 mm gjør den mer moderne og mer urban. Smidd i briljant Goldtech (et skinnende innvendig gull fylt med platina og kobber), spiller det elegansekortet mens den forblir imponerende … og derfor typisk for Panerai. Kledd i en solstrålebørstet hvit urskive og en skinnende alligatorstropp tilgjengelig i en rekke nyanser, er den også nødt til å appellere til det kvinnelige publikummet.

Kjennere som identifiserer seg med Panerais historie og håndverk vil sikkert være interessert i den første årlige kalenderkomplikasjonen. Kjent for å utvikle bevegelser som gir umiddelbar lesbarhet, organiserer og viser huset klart og tydelig antall sekunder, minutter, dager og måneder i året, alt takket være en ny selvopptrekkende bevegelse eksklusivt utviklet for huset. Mekanismen krever kun justering én gang i året, i slutten av februar. Optimal funksjonalitet som stilig legemliggjør Panerai-identiteten. Men budsjettet er også Haute Horlogerie verdig!

