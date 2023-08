Panic Games Showcase Recap: Argo, Thank Goodness You’re Here, Time Flies og mer

Panic annonserte massevis av ting under den første Panic Game Publishing Showcase. La oss gjenopprette det raskt.

Argo

Gå inn i den betagende vakre verdenen til Argo, et unikt taktisk actionspill der beslutningene dine former historien. Gå gjennom frodige skoger, store sletter og brennende ørkener mens du guider fire helter på en hevnsøken mot Red Company-gjengen. Krigere fra forskjellige nasjoner avverger grådige nybyggere og dreper monstrøse skapninger mens du reiser gjennom dette fortryllede landet. Endre skjebnen din, ett skritt av gangen. Argo er planlagt utgitt på PC i 2024.

Takk for at du er her!

Takk for at du er her! Cole Suppers nye spill fra det britiske bandet Will and James. Først avslørt forrige uke under Gamescoms Opening Night Live 2023, Thank You is Here! Utgitt i 2024 på PC, PS5 og Nintendo Switch.

Totalt

Noor: Lek med maten Det er en utgivelsesdato! Food Ready vil være tilgjengelig på PC og PlayStation 5 & 4 12. september.

Peethi annonserte også at den vil bli publisert Tiden flyr Fra Playables, utviklere av Kids og Plug & Play. Time Flies vil lande på Nintendo Switch, PlayStation 5 og PC i 2024.

I Time Flies er du en flue – livet ditt er kort, men oppgavelisten din er lang! Lær et instrument, les en bok, bli rik, bli full eller få noen til å le. Hvis du ikke vil forfølge målene dine, kan du slappe av, rense vingene og høre på litt musikk. Få mest mulig ut av tiden du har igjen, for vi kommer alle til å dø.

Displot Den viste frem ny gameplay, sammen med et nytt blikk på hvordan spillet ble laget. Despelote kommer tidlig neste år på PC, Xbox Series S|X og PlayStation 5.

Panic annonserte også at de vil gi ut neste spill Av Ocomotive, skaperen av FAR: Lone Sails og FAR: Changing Tides. Spillet vil bli satt LANGT utenfor universet og vil være deres største spill til nå. Mer informasjon vil bli gitt senere.

Til slutt avslører han med glede at han jobber med House House (Untitled Goose Games, Push Me Pull You) igjen. Selv om detaljene fortsatt er ukjente, vil ikke dette spillet være en oppfølger til Goose-spillet uten tittel og absolutt ikke det du forventer av teamet!